Roma, rissa nella notte a Trastevere a colpi di sedie e tavolini: feriti due minorenni e distrutto un locale

Roma. Quando gli agenti li hanno scovati, avevano ancora le mani impregnate di sangue. Il sangue delle vittime della loro furibonda aggressione avvenuta quella stessa notte a Trastevere. Una violenza inaudita tra minorenni, avvenuta tra sabato e domenica scorsi, nei pressi di San Francesco a Ripa.

Pestaggio violento a Trastevere

Un vero e proprio pestaggio. I tre minorenni, stando alle testimonianze, avrebbero aggredito all’improvviso due coetanei che stavano passeggiando per le strada del Centro: pugni, schiaffi e calci. Ma non è tutto: si sono armati di sedie e tavolini, e hanno continuato a colpire le loro vittime senza sosta. Nella confusione, è stata danneggiata anche una cornetteria in via della Pelliccia, dove una delle vittime, già ferita in precedenza, aveva tentato di rifugiarsi e cercare riparo dalle aggressioni. I tre aggressori, ora, sono nella mani degli agenti di Polizia, denunciati per lesioni e danneggiamento. I due aggrediti, invece, sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito e refertati con 8 e 7 giorni di prognosi.

La dinamica della notte tra sabato e domenica

Gli agenti, dopo le indagini e gli interrogatori, sono poi riusciti a ricostruire anche la dinamica della folle aggressione. Tutto è iniziato quando un gruppo di giovani, una decina, tra minorenni e maggiorenni (alcuni anche con precedenti), stavano attraversando via della Pelliccia, nel cuore di Trastevere. Durante la traversata hanno incrociato la strada di un altro gruppo di 6 ragazzi, minori, che stavano per fatti loro. Il motivo è presto arrivato: un individuo del primo gruppo con un colpo avrebbe fatto cadere il cappello di un ragazzo del secondo il gruppo, il quale ha reagito rispondendo a tono.

Calci, pugni e violenza in via della Pelliccia

A quel punto l’altro gruppo, soprattutto tre ragazzi, hanno avuto il pretesto che cercavano per iniziare a picchiare i rivali. Calci schiaffi e pugni in mezzo alla strada, davanti alla folla incredula. Nessuna escalation, la violenza è arrivata all’improvviso. Molti sono rimasti terrorizzati davanti alle violenze, che non sono state da poco. Tuttavia, però, l’epilogo si è avuto soltanto nella cornetteria di via della Pelliccia.

Distrutta anche una cornetteria: vetrina sfondata da un tavolo

Qui, infatti, gli aggrediti hanno cercato riparo dalle botte e dalle aggressioni, rifugiandovisi all’interno. Uno dei due, però, non è riuscito ad entrare, è rimasto fuori mentre veniva pestato dal suo aggressore. Il secondo, invece, una volta all’interno ha cercato di nascondersi. Anche il proprietario ha cercato in tutti i modi di aiutarlo, facendo in modo che gli aggressori si allontanassero ed uscissero fuori. Ma non è servito a nulla. I picchiatori sono ritornato con un tavolo ed hanno sfondato la vetrina: poi, il pestaggio si è protratto ancora. Soltanto dopo qualche altro colpo, gli aggressori si sono riuniti con il gruppo e sono fuggiti via.

Le intercettazioni della Polizia a Ponte Sisto

Le vittime, per strada, hanno incontrato un reparto della polizia in piazza Trilussa, spiegando loro l’accaduto. Intanto, un turista tedesco aveva anche fatto un video dell’avvenimento, grazie al quale la polizia è riuscita a scorgere il vestiario e l’abbigliamento degli aggressori. Con queste informazioni si sono diretti nelle direzioni indicate. Infine, li hanno intercettati vicino ponte Sisto. Uno di loro, aveva ancora le mani sporche di sangue. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni, è scattata la denuncia sia per lesioni aggravate che per danneggiamento del locale (cornetteria).