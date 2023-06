Veicolo in fiamme e tamponamento a catena sul GRA: domenica mattina di “passione” sul Raccordo

Non è iniziata nel migliore dei modi questa domenica di fine giugno su una delle arterie principali di Roma, ovvero il Grande Raccordo Anulare. Due gli episodi che hanno caratterizzato le prime ore del mattino: il primo è stato registrato intorno alle 5.00 con un veicolo andato a fuoco; il secondo, di circa un’ora fa, ha riguardato il tamponamento tra tre vetture in carreggiata interna in corrispondenza dell’Ardeatina. Ingenti, specie nel secondo caso, le code che hanno paralizzato l’arteria per alcuni km. In entrambi i casi, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Code per incidente sul GRA oggi 25 giugno 2023

In questo momento, da quanto appreso dalla Redazione de Il Corriere della Città, l’incidente, che ha coinvolto tre vetture come detto, è stato risolto. Permangono ad ogni modo ancora rallentamenti e code a tratti sul GRA tra la Romanina e la Laurentina in carreggiata interna. Per quanto riguarda invece il veicolo in fiamme l’episodio è stato registrato in corrispondenza del km 53+200 sempre in interna.

Traffico Roma, ultime news

La giornata di domenica si caratterizzerà come di consueto con il traffico da e per il mare del litorale. In questo momento, a parte quanto sopra segnalato, non si registrano particolari criticità: code tuttavia ci sono sulla Pontina in direzione sud all’altezza di Castel di Decima e in Via di Pratica di Mare, così come rallentamenti sono segnalati sulla Cristoforo Colombo e sulla litoranea Ostia Torvaianica.

