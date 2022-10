Brutto incidente a Velletri, lo scontro sull’Appia: due persone trasportate in Ospedale

Velletri. Ci sono vie particolarmente pericolose, che di notte non fanno che peggiorare. E ci sono anche circostanze, alle volte poco fortunate, che contribuiscono ad innescare un incidente stradale, molti dei quali in Italia continuano a mietere vittime. In particolare per il sinistro verificatosi ieri a Velletri la zona è più che conosciuta alle cronache essendo già stata teatro di precedenti incidenti, alcuni dei quali anche gravi.

Incidente nella tarda serata di martedì a Velletri

L’ennesimo incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 4 ottobre, intorno alle 23.00 circa, quando due vetture si sono scontrate frontalmente con ripercussioni anche sui rispettivi conducenti che sono stati poi trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Le vetture coinvolte

L’impatto è stato particolarmente duro, a scontrarsi un Fiat Doblò condotto da un uomo classe ’85 e una Toyota Yaris a bordo della quale si trovava una donna, del’67, originaria di Velletri. I due conducenti, feriti entrambi ma refertati in codice giallo, sono stati prontamente trasportati dai soccorsi in ospedale, l’uomo nell’ospedale di Ariccia, la donna a Velletri. Per entrambi sono in corso anche gli accertamenti tossicologici per verificare l’assunzione o meno di sostanze stupefacenti.

Dove è successo

La dinamica che ha portato all’impatto è ancora oggetto di indagine, che dovrà svelare anche le rispettive responsabilità (eventualmente) del caso. La collisione si è verificata sulla Via Appia Sud, precisamente al km 22, nei pressi di un incrocio (Via Colle Perino), in un tratto di strada che ha conosciuto diversi sinistri negli anni passati, più o meno gravi come detto.

Intervento dei soccorsi e dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Velletri, che stanno svolgendo gli ultimi rilievi ed accertamenti del caso, oltre ad aver gestito la viabilità durante le prime ore a seguito dell’impatto. I disagi per il traffico non sono mancati, le auto sono state costrette in serata a prendere percorsi alternativi. Non a caso il tratto è rimasto chiuso per oltre due ore. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Velletri che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture