VI Municipio di Roma, strade invase dai rifiuti, discariche a cielo aperto e una ‘nuova moda’: le auto imbottite di immondizia (FOTO E VIDEO)

Un intero quartiere invaso dai rifiuti. Siamo nel VI Municipio di Roma Le Torri. L’immondizia ormai ha invaso non solo le varie discariche a cielo aperto, scoperte a decine negli ultimi mesi dell’ex delegato ai rifiuti e all’ambiente Marco Doria. Stazionano su strade e marciapiedi, invadendo spazi comuni e facendo rischiare epidemie ai cittadini.

Tor Bella Monaca piena di immondizia in strada

Nella mattinata di oggi, 3 aprile, in uno dei suoi consueti “mondezza tour”, Marco Doria ha testimoniato l’ennesimo scempio che sta avvenendo nel VI Municipio. Stavolta Marco Doria si è recato in via Ferdinando Quaglia e in via dell’Archeologia. In entrambe le strade i cassonetti traboccavano e montagne di rifiuti costeggiavano la strada, come testimoniano le numerose foto. Sacchetti colmi di immondizia, ma non solo. Resti di mobilio, frigoriferi, addirittura porte. E poi ancora interi cartoni da imballaggio con all’interno chissà cosa.

La differenziata qui è un miraggio. Cartone, plastica, capi di abbigliamento si mischiano all’umido e all’indifferenziata. Ovviamente tutto riverso a terra, per buona pace dell’ambiente. E per la gioia di chi può venire a rovistare meglio, alla ricerca di qualcosa da prendere e rivendere ai vari mercatini, spacciandolo per vintage. Ma la “nuova moda”, scoppiata in via dell’Archeologia, è quella delle auto imbottite di rifiuti. Vetture probabilmente di provenienza furtiva, oppure abbandonate da anni, che vengono utilizzate come cassonetti che nessuno svuoterà mai.

VI Municipio, le due facce della cartolina: Vinitaly e rifiuti

Proprio questa mattina il Presidente del Municipio, Nicola Franco, ha annunciato attraverso un post su Facebook che “il Municipio Roma VI sarà presente, per la prima volta nella storia, con una delegazione a Verona nel rinomato evento Vinitaly 2023, dove nell’area riservata alle Istituzioni, verrà proiettato il Video riguardante la riuscitissima manifestazione “La Via del Vino” svoltasi a Torre Jacova ad Ottobre 2022 e interamente organizzata dall’Amministrazione Municipale. Un’occasione per dare risalto alle nostre Aziende Vinicole del territorio, Colle Mattia, Pallavicini, Conte Zandotti, Evangelisti, autentiche eccellenze nostrane presenti con propri stand all’interno del Vinitaly. Il nostro lavoro per dare risalto al “Bello” che esiste alle Torri va oltre i confini della Città”.

“Peccato che – tuona Marco Doria – l’eccellenza delle aziende del territorio venga poi vanificata da questo scempio, che fa sfigurare il Municipio. Il Presidente sarà presente al Vinitaly? Ci porteranno pure il pattume? Chiedo per un amico… Ormai questo è un Municipio allo sbando. Per rimettere le cose al proprio posto servirebbe l’intervento del Prefetto”.