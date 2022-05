Vigilantes usano spray al peperoncino dentro i vagoni: passeggeri intossicati e treno evacuato

Roma-Lido. Volevano fermare un gruppo di ragazzi, forse i soliti bulletti all’interno dei vagoni che spesso disturbano il quieto vivere di quanti fanno quella tratta per poter andare o rientrare dal lavoro. Di solito, è il trasporto pubblico a generare ansie, stress e problematiche, con tutte i disagi a cui siamo abituati ad assistere quasi quotidianamente.

Spray urticante dentro i vagoni del trenino Roma-Lido

Questa volta, però, nessun disservizio ”meccanico”, ma solamente un uso, forse, ”improprio” di un dispositivo di difesa e inibizione all’interno di un luogo al chiuso. Parliamo del cosiddetto spray al peperoncino, quello in dotazione anche ai vigilantes, che di solito si impiega per indebolire, rendere inoffensivi eventuali aggressori oppure inibire un atteggiamento poco tranquillo da parte dei cittadini molesti che si oppongono ai controlli.

Passeggeri intossicati alla stazione Ostia Antica

Il fatto è accaduto oggi su di un treno della ferrovia Roma-Lido. Precisamente, alla stazione di Ostia Antica, ecco che due guardie giurate hanno impiegato lo spray al peperoncino per bloccare un gruppo di ragazzi sul vagone. Ma le guardie, hanno dimenticato un particolare: il luogo era, trattandosi di un vagone, al chiuso e abbastanza affollato, con altri passeggeri a bordo.

Evacuato il treno

Ma quando se ne sono accorti, era già troppo tardi: hanno intossicato tutti i passeggeri presenti sul vagone che, come riporta la pagina Welcometofavelas su Instagram, sono stati costretti a scendere da trenino poiché l’aria all’interno era diventata asfissiante.

In molti, come si evince dal video sulla stessa pagina, sono scesi dal treno tossendo e con fatica nella respirazione. Nel video si vedono anche le due guardie giurate responsabili mentre discutono con i ragazzi bloccati in attesa dell’arrivo della polizia per il controllo.

Il video sulla pagina Instagram di WelcomeToFavelas

