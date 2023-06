Formia, botte e minacce ai carabinieri: arrestata una 28enne

Ha minacciato e aggredito i carabinieri della stazione dei Carabinieri di Formia. Una scelta sicuramente poco felice, ma soprattutto contro la legge che è costata a una 28enne l’arresto. È successo qualche giorno fa all’interno del Comando Compagnia, dove è situata anche la Stazione degli uomini dell’Arma. Questo ultimi avevano svolto accertamenti sul padre della 28enne che ha raggiunto la caserma. In quel frangente sembra abbia perso le staffe al punto di minacciare e aggredire i militari. Per lei sono scattate le manette ed è stata applicata la misura restrittiva della custodia cautelare ai domiciliari.

La 28enne aggredisce i carabinieri e viene arrestata

La 28enne, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria competente davanti alla quale deve rispondere del comportamento avuto nei confronti dei Carabinieri. E sempre questi ultimi, nell’ambito dei servizi predisposti di controllo del territorio hanno redatto informativa di reato anche nei confronti di un 58enne di Santi Cosma e Damiano.

Un 58enne evade dalla struttura in cui si trovava ai domiciliari

I miliari hanno constatato che l’uomo si era allontanato dalla struttura nella quale si trovava ristretto ai domiciliari. Per questo motivo hanno proceduto a denunciare il 58enne ‘fuggitivo’. Ma i controlli da parte degli uomini dell’Arma sulle persone sottoposte ai domiciliari sul territorio di competenza, viene svolto regolarmente e, seppure l’uomo avrà pensato di poter fare rientro senza che nessuno se ne accorgesse, è stato beccato.

Solo una settimana fa Formia è stata teatro di un tentato duplice omicidio

Solo una settimana fa proprio Formia è stata teatro di un fatto di sangue che ha sconvolto la cittadinanza: un 47enne ha cercato di uccidere entrambi i suoi genitori. Due anziani che l’uomo ha preso a calci, pugni e coltellate. Non si è fermato neanche davanti alle grida disperate di quei due ‘vecchi’, non anziani qualunque, ma coloro che lo avevano generato. Per il 47enne si sono aperte immediatamente le porte del carcere in via Sferracavalli a Cassino e dovrà rispondere dell’accusa di tentato duplice omicidio.