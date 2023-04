Gara di solidarietà per far rinascere la chiesa di ‘Don Bosco’: in poche ore raccolti oltre 5mila euro

L’intero Golfo di Gaeta è rimasto attonito di fronte alle fiamme che hanno distrutto la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in zona Acquatraversa, a Formia, conosciuta anche come la chiesa di Don Bosco. Le foto e i video hanno iniziato a girare sin da subito, lasciando i cittadini del comprensorio sgomenti e impotenti di fronte a un fuoco che ha ‘aggredito’ gli arredi in legno interni del luogo di culto, distruggendo la sagrestia, l’oratorio e la casa canonica.

Ingenti i danni provocati dall’incendio

L’incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelforte e Gaeta si sono adoperati con ogni mezzo, per sedare nel minor tempo possibile le fiamme, anche grazie all’aiuto dei volontari del Ver sud Pontino. A dare forza alla città e ai fedeli è stato Don Mariano Salpione, parroco della chiesa che, subito dopo il rogo ha inviato un messaggio sui social: ‘Grazie, grazie, grazie, per ora non serve nulla. Vi aggiorno appena so cosa fare. Dalle ceneri la Vita, ripartiamo dal crocifisso che è rimasto illeso’. Non è stato raggiunto dalle fiamme il crocefisso che si trovava dietro l’altare principale.

Avviata una raccolta fondi per far rinascere la chiesa

A testimoniare la forza del religioso è stata la decisione di allestire la veglia pasquale nel pala Amendola, a pochi metri dalla chiesa bruciata. Un coraggio e una determinazione che non ha potuto lasciare indifferenti i fedeli che hanno avviato una raccolta fondi. Ed è stato Don Mariano a darne notizia specificando: ‘Hanno creato questa raccolta fondi. È ufficiale. Hanno legato all’IBAN della nostra Parrocchia IT92Y0103073980000001086848 Parrocchia Cuore Immacolato di Maria sulla piattaforma https://gofund.me/0ca6f2c5’.

GoFoundMe, nel giro di pochissimo ha raccolto oltre 5mila euro. La gente non è potuta restare indifferente di fronte a quanto successo. Non solo soldi, ma anche messaggi di solidarietà e sostegno rivolti, in particolare, a Don Mariano e ai ragazzi della comunità Don Bosco’.