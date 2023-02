Tragedia stamattina sulla Porto Galeo, nel territorio di Santi Cosma e Damiano a pochi metri dal confine con il Comune di Minturno. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto con a bordo una 33enne è finita fuori strada. Un impatto terribile per la donna che non ha avuto scampo.

L’incidente mortale sulla Porto Galeo

Erano da poco passate le 7 di stamattina, 10 febbraio, quando una 33enne di Minturno che viaggiava a bordo della sua macchina sulla Porto Galeo, da Santi Cosma in direzione Minturno, quando ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo per la giovane donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono accorsi Carabinieri della compagnia di Formia insieme ai sanitari del 118 e questi ultimi non hanno potuto fare niente altro che constatare il decesso della 33enne. Mentre i militari sono stati impegnati per diverse ore a svolgere i rilievi necessari a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Per poter svolgere le attività investigative e rimuovere il mezzo incidentato è stato, inoltre, necessario deviare il traffico sul tratto di strada interessato.

È probabile che come di consueto il corpo della giovane sia stato messo a disposizione della magistratura che dovrà valutare nelle prossime ore se disporre l’esame autoptico. Una indagine indispensabile a stabilire se la 33enne possa aver avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua vettura.

Secondo incidente in meno di 24 ore

Si tratta del secondo incidente nel giro di meno di 24 ore nel territorio del sud Pontino, visto che ieri mattina a Minturno, in via Fratelli Cairoli, lo scontro tra un auto e un furgoncino ha necessitato l’intervento di un’eliambulanza per trasportare uno dei due feriti in ospedale. Anche in questo caso gli investigatori stanno svolgendo indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.