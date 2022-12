Mezzo pesante in avaria, chiusa l’Appia in Provincia di Latina: traffico bloccato

A causa di un mezzo pesante in avaria è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 7 “Appia” a Fondi, in provincia di Latina. La chiusura del tratto compreso dal km 114,000 al km 118,000 si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante.

Via Appia chiusa a Fondi, la viabilità

Il traffico in questo momento viene provvisoriamente deviato lungo la viabilità adiacente. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Strada riaperta

Aggiornamento. Pochi minuti fa la strada è stata riaperta e la circolazione sta progressivamente tornando alla normalità. A comunicarlo è Anas in una nota.

Gli incidenti oggi mercoledì 14 dicembre 2022

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, sono stati diversi gli episodi che hanno provocato disagi agli automobilisti, pendolari e non, lungo la rete viaria del Lazio. In particolare sull’A1 è stato chiuso il tratto tra Orte e Roma Nord per incidente mandando il traffico in tilt verso la Capitale. Coinvolti in un maxi tamponamento alcuni mezzi pesanti. Un altro grave sinistro si è poi verificato ad Ardea, in Provincia di Roma, sul litorale. Qui, attorno alle ore 6:30, nella zona di Marina di Ardea, in via Bergamo, la strada che congiunge il lungomare con via di Campo Selva e via Laurentina nei pressi della rotonda dell’Idrica, si sono scontrate due auto, una Opel Astra e una Ford Focus. Nell’impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti.

