“Mi hanno buttato a terra per rubarmi la catenina” : anziano aggredito al Circeo in strada

Hanno strappato dal collo di 73enne una catenina facendo finire rovinosamente a terra. Le autrici dell’aggressione sono tre donne che nel pomeriggio di martedì, 7 marzo, sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo, riusciti a rintracciarle, subito dopo la segnalazione da parte della vittima.

L’aggressione e il furto della catenina ai danni di un 73enne

È successo nel pomeriggio di due giorni fa che i militari sono stati chiamati a intervenire per l’aggressione subita da un’anziano, da parte di tre donne di età compresa tra i 19 e i 21 anni, tutte domiciliate in Napoli. Il terzetto di giovani malviventi avevano avvicinato un 73enne strappandogli dal collo una catenina. Poi le tre s’erano date velocemente alla fuga, strattonando e facendo a cadere a terra la vittima dell’aggressione.

L’uomo per quanto ferito, seppure solo in modo superficiale, e nonostante lo stato di choc per aver subito il furto da parte delle tre delinquenti, ha immediatamente dato l’allarme alla stazione locale dei Carabinieri. È stato proprio grazie alla velocità con la quale gli uomini dell’Arma sono accorsi che è stato possibile rintracciare e bloccare le fuggitive che si trovavano ancora nelle vicinanze del luogo in cui si era verificato il fatto.

Le due giovani ladre sono finire in carcere a Rebibbia

Le tre arrestate sono state, su disposizione del Sostituto procuratore di turno presso la Procura della repubblica di Latina, tradotte nella casa circondariale di Rebibbia a Roma, dove si trovano rinchiuse a disposizione dell’autorità giudiziaria. I militari sono anche riusciti a recuperare la refurtiva che è stata restituita all’avente diritto.

Ma nel corso delle operazioni per fermare e arrestare le tre donne i Carabinieri si sono trovati, anche di fronte a una minorenne, sorella di una delle arrestate, che è stata denunciata all’autorità giudiziaria poiché in possesso di vari monili d’oro e di un portafoglio da uomo su cui sono in corso accertamenti per stabilirne la proprietà.