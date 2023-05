Paura a Fondi, incendio distrugge un magazzino e lambisce una casa

Un incendio la scorsa notte, ha creato il panico in via Rene a Fondi. Un magazzino è stato completamente avvolto dalle fiamme e queste ultime lambivano un’abitazione adiacente. La richiesta di aiuto alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata poco dopo la mezzanotte e il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Fondi per spegnere il rogo.

I vigili del fuoco sono accorsi in via Rene per circoscrivere il fuoco

Sul posto, in via Rene, è accorsa la squadra territoriale de vvf di Terracina, che ha constatato la presenza di fiamme all’interno di un magazzino. Una struttura prevalentemente fatto in legno ed altro materiale di circa 25 metri quadrati adiacente una civile abitazione. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto si sono trovati di fronte a un incendio che si stava espandendo velocemente e aveva coinvolto una vettura, un motocarro a tre ruote e attrezzature varie. La paura più grande per i soccorsi era di salvaguardare l’abitazione adiacente che rischiava di essere avvolta dalle fiamme.

La tempestività dell’intervento ha evitato che le fiamme si propagassero alla vicina abitazione

I pompieri, come di consueto, hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento. Un intervento prezioso per evitare che l’incendio radesse al suolo la vicina abitazione. Una volta spento il fuoco sono stati svolti gli accertamenti necessari a stabilire la natura del rogo. I vigili del fuoco, in collaborazione con i carabinieri della locale stazione, hanno svolto un accurato controllo dell’area interessata dall’evento per cercare di risalire alle cause. Nonostante gli sforzi degli investigatori, al momento, non è chiaro come abbia avuto origine il rogo. Immancabilmente, però le indagini dei militari andranno avanti al fine di riuscire a stabilire cosa sia successo. A parte gli ingenti danni, però, per fortuna, non si registrano persone coinvolte.