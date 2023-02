Terremoto in provincia di Latina oggi: scossa a Sezze

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina a Sezze, una cittadina in provincia di Latina, intorno alle 11.45. La magnitudo registrata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata pari a 2.2. Il sisma è stato registrato ad una profondità di sei chilometri.

La lieve scossa di terremoto questa mattina a Sezze

Come spesso accade in questi casi e per accertarsi rispetto all’accaduto, è subito partito un tam tam sui social è sono state diverse le segnalazioni delle persone che avevano avvertito l’insolito movimento. I fatti sono avvenuti questa mattina alle 11.45 a Sezze, in provincia di Latina. Fortunatamente, come anticipato, l’intensità della scossa è stata lieve, ovvero pari a 2.2 di magnitudo. Il sisma è stato registrato ad una profondità di sei chilometri.

Le scosse anche in provincia di Roma nelle ultime settimane

Nel Lazio le scosse di terremoto ci sono. E spesso. Questa in provincia di Latina è solo l’ultima, in ordine di tempo. Nell’ultimo periodo, infatti, diverse scosse sono state registrate ai Castelli Romani, ma anche a Guidonia. A dicembre scorso la scossa ha avuto una magnitudo di 2.5 con epicentro a 2 km SE da Guidonia, alle porte di Roma, a una profondità di 8 km. Pochi giorni dopo un altro terremoto, di magnitudo ML 3.1, sempre con epicentro a Guidonia Montecelio (RM), 3 km Sud Est, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9840, 12.7560 ad una profondità di 10 km.

Ma anche a Capodanno a Roma, nel pomeriggio, è stata avvertita una scossa di terremoto. In quel caso la scossa, tra i gradi 3.1 e 3.6, è stata sentita dai residenti della Capitale sul territorio romano e la sua Provincia. A gennaio, invece, un’altra scossa di magnitudo 3.2 con l’epicentro a 8 chilometri da Colonna e 9 da Tivoli.