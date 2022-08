Bonus 200 euro, a chi spetta ad agosto: quando arriva il pagamento, il calendario

Bonus Draghi, ecco chi lo riceverà ad agosto. Continuano ad arrivare i 200 euro disposti dal Governo una tantum per sostenere le famiglie contro il caro vita. Non tutti però lo hanno ricevuto nel mese di luglio: come spiegato in questo articolo infatti alcune categorie attendono ancora di vedersi accreditato il bonus e in tal senso le scadenze sono ormai prossime. Vediamo intanto chi lo riceverà entro la fine del mese.

Bonus 200 euro draghi badanti quando arriva

Partiamo dalla categoria dei collaboratori domestici, ovvero badanti e colf. In questo specifico caso l’accredito dovrebbe arrivare a chi non ha ricevuto il bonus nei precedenti appuntamenti calendarizzati entro la fine di agosto.

Come presentare domanda

Ricordiamo però che, a differenza dei dipendenti, in questo caso è l’INPS ad erogare il bonus ed è il lavoratore che per questo deve inoltrare in autonomia la domanda attraverso il portale dell’Istituto Nazionale di Previdenza. Di conseguenza, prima si presenta domanda prima si riceverà il bonus.

Requisiti e scadenze

La domanda va presentata entro e non oltre il prossimo 30 settembre 2022. Per accedere al bonus una tantum il collaboratore domestico deve:

Avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022,

Un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro

Non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione

I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) o la cui instaurazione non sia stata respinta

Il calendario dei pagamenti del Bonus 200 euro

Diamo anche uno sguardo alle altre categorie rimaste sin qui in stand by. Ricordiamo infatti che il Governo, con il Decreto Aiuti Bis, pur non estendendo il bonus per una seconda erogazione agli eventi diritto ha comunque esteso il provvedimento ad altri soggetti.

Chi sono i beneficiari di ottobre 2022

