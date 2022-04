Concorso Pubblico INPS, 3000 posti disponibili: come candidarsi

Concorso INPS. Ci sono delle buone nuove per quanto riguarda le assunzioni in queste ultime settimane. Coloro che stanno cercando un lavoro e un impiego sicuro e ben remunerato non potranno di certo lasciarsi sfuggire questa occasione. Infatti, un nuovo concorso per la selezione del personale interno è stato indetto dall’istituto INPS per il reclutamento di ben 3000 dipendenti per l’anno 2022.

Concorso per l’assunzione di 3000 dipendenti all’INPS

Mentre sono in corso diverse selezioni, come ad esempio quelle per lavorare nella Pubblica Amministrzione, pensiamo ai 3000 posti messi in palio per diplomati attraverso il concorso pubblico al Ministero della Giustizia, noi della redazione abbiamo deciso di segnalarvi anche la notizia delle prossime assunzioni che si prospettano all’Istituto nazionale della previdenza sociale per l’anno 2022.

Cos’è l’INPS e qual è il suo ruolo

Non dimentichiamo che l’INPS è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, presso il quale si devono obbligatoriamente iscrivere tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei professionisti autonomi, i quali non hanno una propria cassa previdenziale autonoma. L’interno istituto è posto sotto la vigilanza e la supervisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il concorso: date e bando

Per quanto concerne, invece, i profili ricercati, ecco che le assunzioni prospettate dal bando di selezione riguarderanno addetti contact center coloro che si occupano dell’erogazione dei servizi informativi multimediali e di call center. Per il momento, attendiamo pazientemente la pubblicazione dell’avviso di selezione sul portale web ufficiale e continuiamo a monitorare le news.