Invalidità civile: come richiedere gli arretrati

La pensione di invalidità civile rientra tra i sostegni economici erogati dall’INPS per chi versa in condizioni di disabilità tali da compromettere il normale svolgimento di un lavoro. È un assegno mensile che viene riconosciuto sulla base dell’invalidità riconosciuta e del reddito.

Tuttavia è possibile che nel calcolo di tale assegno possano sorgere dei problemi e per questo è possibile fare domanda per ottenere degli arretrati. Vediamo insieme come è possibile ottenerli.

Quando vengono riconosciuti gli arretrati

Per poter richiedere gli arretrati dell’invalidità civile è necessario essere invalidi civili al 100% e avere un reddito personale annuo inferiore a 8.469.63 euro. La possibilità di ottenere questi arretrati è prevista dal decreto n. 104/2020, che ha dato applicazione alla sentenza 152 della Corte Costituzionale del 2020 ed è stato in seguito convertito in legge, con la legge di conversione del 13 ottobre 2020 n. 126.

Secondo questa normativa è possibile chiedere gli arretrati solo da luglio 2020 fino al periodo effettivo dell’aumento della pensione.

Come fare domanda

Per ottenere gli arretrati della pensione di invalidità civile è necessario presentare una domanda attraverso il sito dell’INPS. È importante avere con sé il verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’INPS e in seguito compilare il modello AP70 ed inviarlo attraverso l’apposita sezione sul portale online dell’INPS.

È possibile presentare la richiesta anche tramite un Caf o padronato.

