TARI, novità 2023: nuovi obblighi per cittadini e Comuni

Con l’arrivo del nuovo anno potrebbero esserci delle novità sulla Tari. Modifiche che sono finalizzate a migliorare la qualità della gestione dei rifiuti urbani.

Novità per i Comuni

Tra le novità che riguardano i Comuni che dovranno assicurare continuità, regolarità e sicurezza del servizio è relativa:

• la gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;

• la gestione dei reclami, delle richieste di informazione e la rettifica degli importi;

• le modalità di pagamento, la possibilità di rateizzazione, il rimborso degli importi in realtà non dovuti;

• i disservizi e la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

• il ritiro su chiamata.

Novità per gli utenti

Però, come detto in precedenza, le novità sulla TARI interesseranno anche gli utenti. E a favore delle utenze è previsto il piano straordinario di pagamento rateale. I Comuni dovranno garantire un ulteriore dilatazione per le rate con importo minimo di 100 euro. Oppure, se superano il 30% del valore medio degli ultimi due anni.

A poter beneficiare di queste agevolazioni sono coloro che risultano essere titolari di bonus sociale per i settori elettrico, gas e idrico e gli utenti che si trovano in condizioni economiche disagiate. Ma in quest’ultimo caso i criteri sono stabiliti dal Comune.

Novità per io reclami

Ci sono novità anche per quanto riguarda i reclami, le richieste di informazione e di rimborso in caso di importo erroneamente pagati. Le nuove regole prevedono un tempo di risposta pari a 30 giorni. Invece, la verifica del bollettino e alla rettifica di pagamento della TARI deve essere effettuata entro 60 giorni lavorativi. I rimborsi saranno, infine, paganti entro 120 giorni.