Incidente mortale sulla Roma Civitavecchia, perde la vita 63enne di Roma

Ha perso il controllo della sua auto finendo contro il guardrail. Un impatto tremendo che le ha causato ferite gravissime. Tanto che, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. E’ così che è morta, nella serata di domenica, una donna di 63 anni sulla Roma Civitavecchia.

Chi è la vittima dell’incidente mortale sull’A12

La donna, che è morta in Ospedale dopo il trasferimento di urgenza, si chiamava Ginevra Pieia. Di Roma, aveva 63 anni. Stando a quanto si apprende la vittima aveva trascorso la giornata di domenica con alcuni parenti e amici a Santa Marinella. Poi il terribile schianto nel tardo pomeriggio le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

L’incidente del 31 luglio 2022

Il sinistro si è verificato sull’A12 intorno alle 7.00 di domenica. La donna, nell’impatto, sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo rovinando sulla carreggiata. La circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo tra Santa Severa e Cerveteri in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Ladispoli, i Vigili del Fuoco oltre che chiaramente ai sanitari del 118. Soltanto una settimana fa, lo ricordiamo, un altra ragazza, in questo caso di soli 28 anni, aveva perso la vita su questa strada.