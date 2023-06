Berlusconi ricoverato al San Raffaele: come sta oggi

Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia, dimesso il 19 maggio scorso, dall’ospedale è stato nuovamente accompagnato dalla sua scorta nel nosocomio nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 giugno. Attualmente è ricoverato nel reparto Q1 e sembrerebbe che debba trascorrere la notte nella struttura sanitaria.

Berlusconi torna in ospedale, era stato dimesso 21 giorni fa

Sono trascorsi solo 21 giorni da quando è stato dimesso al termine di un lungo ricovero, durato 45 giorni. Una permanenza in ospedale per la quale in tanti hanno tenuto il fiato sospeso per le condizioni dell’ex Premier, a causa di un’infezione polmonare insorta nell’ambito di una leucemia mielomonicitica cronica. Sono stati 45 giorni difficili per Berlusconi, 12 dei quali trascorsi in terapia intensiva, per poi essere trasferito nel reparto di degenza ordinaria.

Tanti i messaggi di affetto durante la lunga degenza del Cavaliere

Tantissimi i messaggi di affetto e stima che ha ricevuto nel corso della degenza da parte del mondo della politica e da amici e conoscenti, ma il Cavaliere ha potuto soprattutto contare sulla presenza assidua dei figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi che non gli hanno fatto mai mancare il loro affetto. In particolare l’Ad di Mediaset aveva speso per il padre parole di orgoglio: ‘Sono ammirato della forza di mio padre. È un esempio – aveva detto – per come si sta impegnando’. Ora familiari e amici devono tornare a preoccuparsi o si tratta di una tappa prevista?

C’è attesa per conoscere le condizioni di salute del leader di Fi

Ancora non è dato sapere come mai il leader di Fi sia stato nuovamente accompagnato al San Raffaele, la speranza è che si tratti di controlli di routine. Di un passaggio necessario, ma già stabilito. Ma bisognerà aspettare le prossime ore per sapere quali sono le reali condizioni di Silvio Berlusconi. Al momento unico dato certo è che è stato nuovamente ricoverato.