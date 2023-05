Incoronazione Re Carlo III: chi sono gli invitati e gli ospiti della cerimonia di oggi

La cerimonia di incoronazione di Carlo III è uno degli eventi più attesi e non solo per il Regno Unito, ma per il mondo intero. Grande l’attesa per un appuntamento al quale prenderanno parte oltre 100 capi di stato, per quanto mancherà all’appello Joe Biden che verrà rappresentato dalla first lady. La lista degli invitati è nutrita: sono quasi 2.500 i personaggi noti e meno noti che saranno presenti a un evento che verrà trasmesso in diretta televisiva anche in italia.

La lunga lista di invitati alla cerimonia di incoronazione

Tra i volti noti ci saranno: Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte, il presidente tedesco Franz-Walter Steinmeier, Re Felipe VI e Letizia di Spagna e i principi di Monaco, il Presidente Sergio Mattarella e il tenore Andrea Bocelli. Anche artisti del mondo dello spettacolo presenzieranno e tra questi ci saranno alcuni cantanti: i Take That, Katy Perry e Lionel Richie. Non mancheranno certamente anche i primi ministri dei paesi del Commonwealth, tra i quali il premier australiano Anthony Albanese e il premier della Nuova Zelanda Chris Hipkins.

Ma prosegue ancora la lista degli invitati alla cerimonia. In quanto è stato il principe, ormai prossimo Re, a chiedere la partecipazione dei principi del Giappone Akishino, dei reali Guglielmo e Maxima d’Olanda, del re dei Maori Tuheitia Paki, del principe Haakon e la principessa Mette Marit di Norvegia, dei principi Frederik e Mary di Danimarca, del re Carlo Gustavo XVI di Svezia e della principessa Vittoria di Svezia, di Filippo e Matilde del Belgio, di Anna Maria di Grecia, di Paolo e Marie Chantal di Grecia. E prosegue ancora la lunga lista che, per quanto non stilata ufficialmente, comprende un considerevole numero di invitati.

Chi saranno i membri della famiglia reale presenti all’evento

Ma gli occhi dei presenti e anche quelli dei telespettatori saranno puntati su la famiglia reale. Chi ci sarà? Immancabilmente la regina consorte Camilla, William e Kate principe e la principessa del Galles con il loro primogenito il principino George, oltre ai fratelli del re: Anna, principessa reale ed Edoardo, duca di Edimburgo. Anche Harry sarà presente alla cerimonia, ma non Megan Markle: il principe Andrew, la duchessa di York Sarah Ferguson e le figlie.

Tanti anche i personaggi del mondo dello spettacolo: Take That, Katy Perry, Lionel Richie e Andrew Lloyd Webber, Paloma Faith, Olly Murs, Steve Winwood, Nicole Scherzinger e Andrea Bocelli.