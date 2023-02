Lufthansa e problemi informatici oggi, voli cancellati e in ritardo: come richiedere il rimborso aereo

Problemi con i sistemi informatici hanno costretto Lufthansa a lasciare a terra tutti i suoi voli. È successo oggi, 15 febbraio, e la compagnia tedesca ha deciso di cancellare migliaia di voli previsti nella sola mattinata. Si sono, pertanto, registrati disagi per i passeggeri di tutta Europa, rimasti bloccati negli aeroporti, perdendo la possibilità di effettuare il viaggio prenotato. Ma sono state anche altre le compagnie aeree che fanno capo al gruppo Lufthansa a registrare problemi e tra queste rientrano anche Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Swiss.

Scongiurato l’attacco hacker

Dalle risultanze dei primi accertamenti effettuati, sembra sia stata scongiurata l’ipotesi di un attacco hacker al sistema informatico della compagnia aerea. Ma, a causa dei disagi ai sistemi informatici di Lufthansa, l’ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso le piste di atterraggio all’aeroporto di Francoforte, dove la compagnia ha uno dei suoi hub di riferimento.

Tutti i passeggeri che sono stati coinvolti dalla cancellazione dei voli, e sono quindi stati vittime di disagi, avranno, però diritto al rimborso delle spese di viaggio e a fornire chiarimenti in merito è il ceo della claim company ItaliaRimborso, Felice D’Angelo, che chiarisce: “Per i passeggeri coinvolti nei disagi è previsto il rimborso del biglietto del volo cancellato a causa delle problematiche ai sistemi informatici di Lufthansa”.

Chi ha diritto a ricevere il rimborso del biglietto di viaggio

Seppure i rimborsi non sono previsti per tutti i viaggiatori, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui “la compagnia aerea non abbia offerto una gradita riprotezione al passeggero, con un nuovo volo. In alternativa, è possibile richiedere tutte le spese sostenute per raggiungere la meta prefissata. In questo caso sarà poi possibile avviare un reclamo di rimborso, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad un claim company. Non è possibile, invece, richiedere la compensazione pecuniaria”.