Morta Miriam Visintin dopo 31 anni di coma: il marito Angelo sempre accanto a lei

È stata in coma per 31 anni Miriam Visintin, fino a quando il suo corpo ha resistito, fino al 10 maggio scorso, quando il marito Angelo, che le è stata vicino ogni giorno in questi anni, le ha dovuto dire ‘addio’. Angelo e Mariam si erano conosciuti ventenni e si erano sposati. Il 24 dicembre del 1991, il secondo Natale che la coppia avrebbe trascorso insieme da sposati, la donna, a soli 26 anni, è rimasta vittima di un incidente gravissimo. È scivolata con la sua auto sulla strada ghiacciata ed è finita contro un palo. Le ferite erano tremende, tanto che i medici avevano preparato al peggio il marito. Invece Miriam è rimasta in coma per ben 31 anni.

Il marito Angelo è sempre stato accanto a Miriam in questi anni

Angelo non ha mai abbandonato la sua compagna. Ogni giorno è andato a trovarla, la accarezzava, le parlava, le metteva musica che sapeva le sarebbe potuta piacere. E così trascorreva il tempo, i giorni, i mesi… gli anni. Fino a qualche giorno fa, quando Miriam – ormai 57enne – è morta.

Nonostante la presenza e il sostegno costante che Angelo ha dato a Miriam, con il trascorrere gli anni l’uomo ha incontrato un’altra donna con la quale ha costruito una famiglia e dalla quale ha avuto dei figli. Un legame importante, ma senza mai dimenticare il suo primo amore, Miriam, alla quale non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo sostegno in questi anni.

Le condizioni di Miriam sono peggiorate due mesi fa

Solo due mesi fa la 57enne era stata trasferita in un ospedale di Bassano del Grappa, a causa di un riversamento pleurico. Le sue condizioni stavano peggiorando, finché il 10 maggio scorso Angelo ha dovuto salutarla per l’ultima volta, nella convinzione che, finalmente, dopo tante sofferenze, avrebbe trovato pace.