Tragico incidente a Roma, scontro tra due auto: morta 74enne

Non ce l’ha fatta, purtroppo, la donna di 74 anni che lunedì mattina, lo scorso 8 maggio, intorno alle 7.45, è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale a Roma. Prima lo scontro tra le due auto, poi quella corsa terminata su altre vetture in sosta. Un impatto violento e fatale, che non le ha lasciato scampo: la 74enne, dopo ore di agonia, è morta in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere per via di quelle ferite troppo gravi.

Incidente mortale a Roma in via Filippo Smaldone

Stando a una primissima ricostruzione, a scontrarsi in via Filippo Smaldone, all’altezza di via Giacomo Bresadola sarebbero state due auto: una Opel Corsa, condotta dalla vittima, e una Renault Megane che aveva al volante una donna di 54 anni. Le due vetture, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente, poi hanno finito la corsa contro altre macchine, che erano parcheggiate lì, una Volkswagen T-Roc e una Renault Twingo. L’impatto è stato violento: la donna di 74 anni è stata portata d’urgenza in ospedale, al Policlinico Umberto I, dove è arrivata in codice rosso. E dove, purtroppo, dopo ore di agonia, nella giornata di ieri, è morta.

Le indagini della Polizia Locale

Ora spetterà ai caschi bianchi del V Gruppo Casilino, intervenuti sul luogo della tragedia, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale. I medici dell’Umberto I hanno tentato il possibile, ma si sono dovuti arrendere: il quadro clinico della donna era già critico, non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Scia di incidenti mortali a Roma (e non solo)

Continua, purtroppo, la scia di incidenti mortali sulle strade di Roma. E non solo. Nelle ultime settimane il bollettino, su questo fronte, è stato nero: un centauro di 75 anni ha perso la vita sul GRA, all’altezza del km 10,200, in zona Ottavia e due pedoni, a poca distanza l’uno dall’altro, hanno perso la vita. Il 1 maggio un uomo di 47 anni è stato investito e ucciso sulla Casilina, tra Torre Angela e Centocelle. Lui, residente a Tor Bella Monaca, stava attraversando la strada, si trovava all’altezza di via Walter Tobagi, subito dopo il Raccordo, quando è stato falciato da una vettura: è morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare.

Ed è morto sul colpo perché ogni tentativo di rianimazione è stato vano anche un pedone, investito e ucciso sempre il 1 maggio, in via Trionfale. Alla guida dell’auto, una Daewoo Matiz, un uomo di 63 anni, che ha centrato in pieno il pedone, di origini peruviane: un impatto violento e fatale, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Emiliano Serafini, noto commerciante residente a Pomezia, invece, è morto in Abruzzo domenica: era a bordo della sua moto quando è avvenuto lo schianto.