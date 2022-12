Quali sono i musei gratis in Italia durante le feste? Tutti gli orari e le info Regione per Regione

Quali sono i musei aperti a Natale e a Capodanno? Durante le feste arriva un po’ di tempo libero in più e di meritato relax. Se durante le feste volete fare qualcosa di diverso ma non sapete dove andare, perché non approfittarne per andare a vedere un museo? Ecco alcune idee sui musei d’Italia più belli da visitare e tutte le informazioni sulle aperture natalizie regione per regione.

Musei aperti a Roma

La città eterna è ricca di meraviglia e musei dai tesori preziosi e nascosti. Se ancora non avete avuto tempo per visitare l’arte nei musei di Roma, questa è l’occasione giusta! Non soltanto molti musei saranno aperti, ma il comune ha lanciato anche un’iniziativa indipendente “Natale nei musei”. Per cui, i Musei Civici resteranno aperti il 24 e il 31 dicembre fino alle 14 e il 1° gennaio per tutto il giorno. Il 26 dicembre rimarranno aperti solo i Musei Capitolini, l’Ara Pacis e i mercati di Traiano.

Musei gratuiti a Roma

Non ci sarà nessuna variazione sui costi, ma a Roma ci sono moltissimi musei gratuiti e un po’ di tempo libero guadagnato da queste feste non può essere altro che un’ottima occasione per visitarli. Inoltre, per tutti i residenti a Roma, ma anche gli studenti e i lavoratori che risiedono nella grande città, è possibile fare la tessera MIC che costa soli 5 euro e permette l’ingresso gratuito a molti musei, tra cui i Musei Capitolini. Ecco quali sono i musei gratuiti:

Museo Pietro Canonica.

Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina.

Museo di Casal de’ pazzi.

Villa di Massenzio.

Museo Giovanni Barracco.

Museo Carlo Bilotti

Museo delle Mura.

Museo Napoleonico.

Musei aperti a Firenze

Anche in Toscana, in particolare a Firenze, il patrimonio artistico è molto ampio e variegato. Indubbiamente serve del tempo per visitare tutte le meraviglie artistiche di cui l’Italia è ricca. Perché non passare Natale al Museo? In via del tutto eccezionale, quest’anno rimarrà aperto il Museo degli Uffizi e, su decisione del Sindaco Nardella, anche Palazzo Nuovo.

Musei aperti a Torino

Molti musei torinesi non saranno aperti per Natale, bensì vedranno un’apertura totale per il primo gennaio e saranno anche tutti gratuiti. Perché non approfittarne? Ecco la lista completa di tutti i musei aperti e gratuiti il 1° gennaio 2023 a Torino:

Mauto (in via eccezionale aperto anche nel pomeriggio del 25 dicembre)

Musei Reali.

Gallerie d’Italia.

Robert Doisneau.

Reggia di Venaria.

Museo del Cinema

Museo Egizio.

Salvador Dalì. The exhibition.

Frida Kahlo. Il caos dentro.

Pinacoteca Agnelli.

Musei aperti a Milano

Anche a Milano non manca la buona volontà per portare le persone ai musei in questi giorni di festa, tant’è che tutti i musei civici rimarranno sempre aperti tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio. La Pinacoteca di Brera farà un orario ridotto durante le festività, ma sarà gratuita dalle 10 alle 17 di Capodanno.