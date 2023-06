Superenalotto, centrato il 6 da 42 milioni: ora è caccia al fortunato vincitore

Ha messo a segno un 6 al Superenalotto da 42 milioni di euro. Ora a Teramo è caccia al fortunato vincitore che è riuscito a centrare i numeri milionari con un’unica puntata. La giocata vincente è avvenuta in una tabaccheria in via Statale, ma i titolari, si sono interrogati ripetutamente su chi possa essere il fortunato, e proprio non riescono a ricordare di chi possa trattarsi. Non sanno se si tratta di un residente o di uno dei tanti turisti che affollano il capoluogo di provincia abruzzese. Ma nell’esercizio commerciale, appresa la notizia, si festeggia, perché si tratta comunque di un evento eccezionale, nella speranza probabilmente che sia stato proprio un cittadino ad aggiudicarsi la cospicua vincita e che lo renda noto, così da poter festeggiare anche insieme.

Come farà il fortunato vincitore a riscuotere la somma

Intanto il fortunato dovrà seguire un iter preciso per riscuotere la somma. La procedura è stabilita proprio la Sisal che stabilire che per le vincite oltre ai 52mila euro, come nel caso specifico, va presentato all’’Ufficio Premi di Sisal Spa di Roma, in viale Sacco e Vanzetti, 89, o all’Ufficio Premi di Sisal Spa di Milano in via Ugo Bassi. Il pagamento della vincita avverrà, poi, mediante bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibile.

Come si riscuotono le vincite superiori al milione di euro

La ricevuta della giocata vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it. Nei casi in cui l’importo della vincita è inferiore a euro 1.000.000,00, il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta. Per le vincite superiori a euro 1.000.000,00, come nel caso di specie, il Concessionario provvede entro 91 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Resta il fatto che il pagamento della vincita sarà autorizzato solo a seguito di una verificada parte di un’apposita Commissione istituita dall’Agenzia dei Monopoli.