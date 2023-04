Assunzioni scuola, come inserire 50.000 docenti: concorso, bando e come funziona

Si dal suo insediamento il ministro alla Pubblica istruzione, Giuseppe Valditarra, si è impegnato per l’assunzione di nuovi docenti all’interno delle scuole italiane. Un progetto che sembra stia per diventare realtà grazie al decreto nelle che contiene un piano straordinario per l’inserimento degli insegnanti a tempo indeterminato. Un arruolamento di insegnanti che dovrebbe coinvolgere dai 20mila ai 50mila docenti.

Entro l’estate il bando per reclutare 25mila insegnanti

Non resta che attendere, ora i concorsi del Pnrr, la cui chiusura è prevista per il 31 dicembre del 2024. A breve termine, però, e cioè entro la prossima estate dovrebbe essere pubblicato un bando che consentirà di reclutare i primi 25mila insegnanti. Grazie a un cosiddetto nuovo pacchetto di assunzioni straordinarie, già il prossimo anno scolastico dovrebbe prevedere l’inserimento di nuovi docenti. Seppure per la concretizzazione di questo progetto sono previste regole ferree. Vediamo in cosa consistono.

Come arriveranno a sottoscrivere il contratto

Intanto verranno impiegati negli istituti scolastici con un anno di prova, al termine del quale dovranno sostenere un esame molto rigido e solo l’eventuale superamento consentirà all’aspirante docente di sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. I nuovi assunti per te anni, però, non potranno cambiare né istituto né materia di insegnamento.

Un’azione che vuole arruolare soprattutto insegnanti di sostegno

La maggior parte degli assunti dovrà andare a ricoprire il suolo di insegnante di sostegno. Non si sa ancora specificatamente di quante assunzioni si tratterà, ma si dovrebbe aggirare intorno ai 20mila. Dovrebbe trattarsi solo dell’inizio della campagna assunzioni promossa da Valvitara, visto che già nel corso dell’estate dovrebbe esserci un concorso per gli insegnanti con 36 mesi di servizio oppure 24 crediti formativi. In questo caso il numero dei nuovi arruolati si aggira intorno ai 25mila docenti da inserire nelle varie scuole italiane. Ma ci saranno ancora altri posti, grazie ai bandi del Pnrr.