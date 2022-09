Cercasi libraio alle Maldive, ottima paga: come candidarsi per il lavoro da sogno

Se pensiamo al lavoro, in genere, pensiamo a un impegno gravoso e, troppo spesso, lo affrontiamo anche con malavoglia. Ma ci sono lavori e lavori…

E se vi offrissero di andare a lavorare come libraio alle Maldive per esempio?

Da un resort delle Maldive l’offerta di lavoro

Non è un gioco, ma una realtà. Perché Soneva Fushi, resort di lusso sull’isola Kunfunadhoo, sta cercando proprio qualcuno che gestisca la sua libreria. Un’offerta di lavoro che non ha limitazione di sorta: è aperta a tutti.

La libreria “The Barefoot Bookseller” è un punto di ritrovo e funziona benissimo. Ai clienti vengono consigliati i libri da leggere ed è possibile incontrare altri appassionati lettori con i quali confrontarsi e, magari fare amicizia.

Il fortunato libraio avrebbe vitto e alloggio gratuiti

Il fortunato candidato che verrà scelto dal resort non solo riceverà uno stipendio ma potrà anche vivere per un anno nel resort, oltre ad avere garantito il vitto.

E anche la paga è notevole, considerando che si tratta di un impegno di poche ore al giorno. Lo stipendio previsto, infatti, è di mille euro al mese.

Insomma dalle Maldive l’annuncio ha fatto il giro del web per stuzzicare la curiosità di molti. Si tratta di un’occasione da valutare bene considerando non solo il tipo di lavoro estremamente rilassante, il vitto e l’alloggio compresi e perché no… il bellissimo mare delle Maldive dove il libraio prescelto potrà trascorrere il suo tempo libero.