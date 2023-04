Concorsi Roma 2023, al via 2.300 assunzioni: profili richiesti, requisiti e come fare domanda

Il Comune di Roma ha approvato il Piano assunzioni 2023/2025 e il Regolamento per l’accesso agli impieghi. Le delibere porteranno all’assunzione di 2.300 persone e non solo. 1500 dipendenti saranno assunti dalla Pubblica amministrazione ed entro la fine di aprile è previsto anche il bando di concorso per 800 assunzioni nella Polizia Locale. Ecco tutti i dettagli.

Concorsi a Roma nel 2023: previste 2mila assunzioni

Con l’approvazione delle delibere ci saranno migliaia di assunzioni e oltre 2mila progressioni di carriera. Tra i profili ricercati ci sono 60 funzionari economici; 400 insegnanti della scuola d’infanzia e educatori per asili nido; 30 funzionari di servizi educativi; 150 funzionari amministrativi; 349 istruttori amministrativi; 214 assistenti sociali; 30 psicologi; 20 operatori dei servizi ambientali; 10 funzionari d’archivio storico; 5 autisti; 115 funzionari tecnici a tempo determinato per attività legate al Pnrr e, infine, 26 nuovi dirigenti.

Nel corso dell’anno potranno esserci almeno 1.500 assunzioni di nuovo personale a cui si sommano quelle previste per la Polizia Locale. Entro la fine di aprile 2023 verrà pubblicato il bando di concorso per la selezione di 800 istruttori di Polizia locale. Inoltre, in occasione del Giubileo, verranno assunti ulteriori 1.000 istruttori di Polizia Locale.

Politiche sul personale: Roma pronta al rilancio

L’approvazione del Regolamento per l’accesso agli impieghi permetterà di velocizzare la procedura della selezione. Grazie al nuovo Piano assunzioni, si garantirà anche la stabilizzazione del personale a tempo determinato degli asili nido, delle scuole d’infanzia e dei servizi sociali.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e gli asili nido, il Dipartimento organizzazione e Risorse umane ha già pubblicato la procedura selettiva per formare la graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di supplenti per asili nido e ad assunzioni a tempo indeterminato. Con i nuovi ingressi previsti la Capitale supererà notevolmente le assunzioni del 2022, invertendo così la tendenza negativa degli ultimi anni e consentendo il rilancio di Roma.