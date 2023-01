Eni assume (anche senza esperienza) diplomati e laureati: ecco tutte le posizioni aperte

Ottime offerte di lavoro da parte di Eni, che lancia una nuova campagna di assunzioni. Eni assume nuovo personale e per questo selezionerà i profili di persone diplomate e laureate. Le mansioni ricercate riguardano la gestione dei mezzi di trasporto e la contabilità. Ecco quali sono le posizioni aperte e come fare per candidarsi.

Eni assume anche senza esperienza

Eni ha deciso di assumere nuovi profili e, cosa molto importante per chi è alle prime armi, non importa avere esperienza pregressa nel settore. Si cercano infatti sia figure esperte che mansioni adatte a persone senza esperienze pregresse. In ogni caso andrà inviato il proprio curriculum. Le posizioni aperte sono quattro e le figure selezionate dovranno lavorare a Roma oppure a Milano.

Posizioni aperte a Milano

Data architect junior , il lavoro si svolgerà presso la sede di San Donato Milanese e consisterà nel disegnare e progettare la data Platform aziendale. Per questa posizione è richiesta la Laurea Magistrale in Ingegneria informatica.

, il lavoro si svolgerà presso la sede di San Donato Milanese e consisterà nel disegnare e progettare la data Platform aziendale. Per questa posizione è richiesta la Laurea Magistrale in Ingegneria informatica. Gestione operativa , presso la stessa sede, le risorse si occuperanno di garantire il flusso e il funzionamento delle navi che garantiscono le materie prime. Dovranno anche effettuare i controlli necessari alle navi e alla documentazione per i trasporti. È richiesto il diploma e una buona conoscenza dell’inglese.

, presso la stessa sede, le risorse si occuperanno di garantire il flusso e il funzionamento delle navi che garantiscono le materie prime. Dovranno anche effettuare i controlli necessari alle navi e alla documentazione per i trasporti. È richiesto il diploma e una buona conoscenza dell’inglese. Esperti presidio monitoraggio: il lavoro consiste nella reportistica e nella cura delle esigenze dei clienti. Per questa posizione è richiesta la Laurea Magistrale in Economia.

Posizioni aperte a Roma

Impiegati junior nella contabilità, le risorse si occuperanno della contabilità in generale, pertanto è richiesta una Laurea Magistrale in Economia. Indispensabile anche la conoscenza della lingua inglese.

Come candidarsi

La candidatura deve essere presentata in modo telematico. È necessario collegarsi al sito di Eni, scegliere la posizione lavorativa d’interesse e seguire la procedura indicata dal sito. Il primo tasto da premere avrà la dicitura “candidati online”, dopodiché sarà necessario caricare il curriculum vitae e gli altri documenti necessario (ad esempio il certificato di Laurea).