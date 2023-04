Esselunga arriva a Roma: si cerca personale per i sui nuovi punti vendita nella Capitale

Esselunga sbarca anche nel Lazio, e nella Capitale. Ma soprattutto, dopo l’apertura di tre punti vendita, di cui due LaEsse, in via Tomacelli e via Cola di Rienzo e uno del supermercato, in viale Palmiro Togliatti, pare siano previste altre due aperture imminenti, precisamente la prima in via Liegi, a Parioli e la seconda a Marino, comune dei Castelli Romani. E questo vuole dire soltanto una cosa: c’è bisogno di personale per lavorare.

Esselunga sbarca a Roma e cerca personale

Del resto, è quanto si legge nella sezione delle candidature sul sito Esselunga Job, la sezione del portale dedicata alle offerte di lavoro e alle candidature per le posizioni aperte. In totale, spulciando sul sito, pare che le posizioni aperte per il momento siano sostanzialmente sei:

addetti vendita

allievi responsabili

allievi responsabili Bar Atlantic

baristi

cassieri e farmacisti

Le posizioni aperte per lavorare da Esselunga a Roma

Una delle posizioni aperte, come anticipato nel paragrafo precedente è quella di cassiere o addetto alle vendita, sia full time che part time. La figura professionale, in particolare, verrà inserita in uno dei reparti del punto vendita cioè Cassa, Drogheria, Latticini e Salumi a libero servizio, Frutta e Verdura, Macelleria, Gastronomia, Pescheria e Panetteria. In queste sedi, il suo compito sarà quello di fornire assistenza e supporto al cliente, con annessa gestione delle logistica del negozio, verifica ed osservanza degli standard di sicurezza e tutto il corollario di attività. Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono ammessi anche candidati senza esperienza.

Le figure ricercate per il Bar Atlantic

La seconda posizione aperta per le candidature è quella di allievo responsabile nella rete di Ristoranti Bar Atlantic. Anche in questo caso le mansioni saranno principalmente incentrate sull’assistenza e servizio alla clientela, la gestione della logistica, ma soprattutto anche lo stoccaggio delle merci fino all’organizzazione e alla gestione del personale. Il candidato verrà inserito in un percorso di crescita fino al ruolo di responsabile dopo un apposito percorso di formazione. Necessaria laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Baristi per tavola calda e fredda

Altre figure ricercate nel Bar Atlantic sono quelle di barista, i quali lavoreranno in caffetteria, tavola calda e tavola fredda. Come negli altri casi, anche qui il lavoratore verrà affiancato nelle prime settimane per un apposito percorso di formazione finché non avrà raggiunto l’autonomia necessaria. Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma. Ma non è tutto, perché il Bar Atlantic offre la possibilità di lavorare anche a chi verrà scelto per il programma di specialista dei reparti freschi e ristorazione.

Allievo responsabile: mansioni e responsabilità

E poi c’è anche la figura di allievo responsabile, ovvero di colui che apprenderà le logiche di rifornimento dei prodotti sugli scaffali, del mantenimento dell’ordine degli spazi espositivi, svolgendo parallelamente anche attività di cassa e di riordino prodotti. Necessario per questo ruolo essere in possesso di laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Cercasi farmacista per punto vendita

Infine, chiudiamo con l’ultima posizione per lavorare in Esselunga a Roma: quella del farmacista per lavorare all’interno della parafarmacia all’interno del punto vendita. Ovviamente, in questo caso, i requisiti cambiano: si dovrà essere in possesso di una laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; iscrizione all’albo dei Farmacisti e possesso di patente automobilistica.