Covid, 2.402 nuovi casi positivi e 2 decessi nel Lazio, il bollettino dell’ASL

Iniziano a scendere le temperature e cresce la paura che i casi da Covid possano aumentare. Nonostante la scelta del Governo di procedere ad aggiornamenti settimanali sulla situazione dei contagi la Regione Lazio continua a mantenere alta l’attenzione. Anche oggi, 10 novembre 2022, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha reso noto: “Oggi nel Lazio su un totale di 13.118 tamponi, si registrano 2.402 nuovi casi positivi (-511), sono 2 i decessi (-3), sono 637 i ricoverati (+13), 28 le terapie intensive (+1) e +1.336 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,3%. I casi nella città di Roma sono a quota 1296.

La situazione del Covid nel Lazio: il report delle ASL

Ecco nel dettaglio i dati delle ASL presenti sul territorio della Regione Lazio:

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 427 2 Asl Roma 2 475 0 Asl Roma 3 394 0 Asl Roma 4 76 0 Asl Roma 5 152 0 Asl Roma 6 244 0 Frosinone 174 0 Latina 298 0 Rieti 52 0 Viterbo 110 0

La quinta dose del vaccino anti-Covid 19

Il Ministero della Salute ha emanato una Circolare che autorizza e raccomanda un’ulteriore dose di richiamo (quinta dose) con vaccino a mRNA bivalente per: persone over 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani RSA, Over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti (allegato 1 della circolare), Over 60 che ne facciano richiesta. Questi soggetti devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRNA monovalente. Per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione o dall’ultima infezione da Covid19 (data del test diagnostico positivo).

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni-bivalenti-dosi-di…

Prenotazioni su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Il vaccino antinfluenzale nel Lazio

Ad oggi sono state distribuite oltre 970 mila dosi di vaccino ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Sono state registrate oltre 495 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 3.662 MMG e 371 PLS. I medici, visto l’abbassamento delle temperature e il proliferare delle influenze e i fastidiosi raffreddori, consigliano a ogni cittadino di vaccinarsi.