Incendi boschivi, la Regione Lazio si prepara: il piano

Si sta per entrare nel periodo di elevato incendio boschivo, quello previsto tra il 1 giugno e il 31 ottobre. Un lasso temporale nel quale l’impegno degli operatori preposti alle attività di spegnimento si fa frenetico, convulso. Anche quest’anno la Regione Lazio intende arrivare pronto all’appuntamento con un piano regionale contro gli incendi boschivi.

Stanziati fondi per contrastare e prevenire gli incendi

Se per il triennio che va dal 2023 al 2025 sono stati stanziati 20 milioni di euro, per quest’anno il finanziamento è pari a 7,7 milioni di euro da destinare alla campagna antincendio. Una situazione per la quale la Regione Lazio ha messo a punto un piano con relativi finanziamenti. Fondi che sembrano, con la gestione Rocca, essere aumentati notevolmente, anche grazie a risorse economiche messe in campo dal ministero dell’Interno.

La Regione ha incrementato i finanziamenti

In effetti la differenza, anche solo rispetto al piano precedente, quello a firma Zingaretti, era di gran lunga inferiore: per il triennio erano stati stanziati 6,6 milioni di euro per il 2020, 4,8 milioni per il 2021 e 1,2 milioni per il 2022. Ma l’atteggiamento del nuovo presidente dell’ente regionale sembra assai diverso. A fronte di poco più di 12 milioni di euro per la campagna antincendio nel triennio compreso tra il 2020 e il 2022, la somma con il nuovo Presidente è quasi raddoppiata.

I dati sugli incendi sono allarmanti

D’altra parte i dati sugli incendi boschivi sono allarmanti. Ogni anno si registrano poco meno di 500 incendi, con la perdita di quasi 6mila ettari di boschi. Nonostante la campagna anticendio prenda il via già il 1 giugno e si protragga fino al 31 ottobre, il periodo di maggior incidenza degli incendi è tra il 15 giugno e il 30 settembre. Per fare fronte a queste emergenze sono state anche realizzate mappe con indicati i territori maggiormente a rischio. E ad essere in pericolo sono le pianure e la costa da Civitavecchia fino al confine con la Campania, ma anche zone del frusinate e del viterbese.

Fondi per far fronte alle emergenze, prevenire e identificare le cause

I fondi che vengono stanziati hanno sicuramente la funzione principale di far fronte alle emergenze che si registrano con gli incendi, ma hanno anche lo scopo di prevenzione e di identificazione delle cause dei roghi. Sono 7 gli elicotteri che stazionato a Roma, Castelnuovo di Porto, Gaeta, Ceprano e Gavignano che intervengono per spegnere gli incendi, oltre a 736 mezzi di terra. Una task force che viene chiamata a proteggere i circa 606mila ettari di boschi presenti nel Lazio.