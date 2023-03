Lazio, Donatella Bianchi rinuncia al seggio in Consiglio: il suo posto sarà preso dall’ex sindaco Zuccalà

Regione Lazio. Donatella Bianchi ha preso la sua decisione nelle ultime ore per il Consiglio: la pentastellata non sarà una consigliera regionale del Movimento 5 stelle. La giornalista e conduttrice Rai ha deciso, dunque, di rinunciare all’incarico per la quale era stata eletta di recente. Era stata candidata nella scorsa tornata elettorale per la presidente della Regione Lazio supportata dalla coalizione formata dal M5s e dal Polo progressista di sinistra ed ecologista. La comunicazione è avvenuta tramite un comunicato ufficiale trasmesso alla Pisana.

Lazio, Bianchi rinuncia al seggio in vista della prima seduta

La decisione, di certo, non ha lasciato indifferenti, dal momento che la Bianchi aveva racimolato un bel po’ di voti durante l’ultima tornata elettorale, stravolgendo la gran parte dei pronostici che la vedevano, sin dai primi sondaggi, al terzo posto, dietro ad Alessio D’Amato ed ovviamente a Francesco Rocca, poi è stato eletto governatore. La ”classifica” è rimasta invariata, ma Donate Bianchi aveva ottenuto un buon risultato, con il supporto della coalizione formata dal M5s e dal Polo progressista di sinistra ed ecologista.

La lettera alla Pisana

Ora, però, la giornalista e conduttrice ha deciso per la rinuncia al seggio in Consiglio Regionale pochi giorni prima del primo consiglio che si terrà nella giornata del prossimo 13 marzo 2023. La conduttrice, risultata prima degli eletti della lista pentastellata con oltre 7mila voti, secondo quanto risulta all’agenzia Dire, ha inviato una lettera all’Assemblea della Pisana per comunicare la rinuncia, in vista della prima seduta dell’Aula prevista per lunedì prossimo.

L’ex sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, al suo posto

Il suo posto sarà preso dall’ex sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, sfiduciato il 31 agosto scorso, risultato primo dei non eletti. Ricordiamo, inoltre, che l’ex primo cittadino di Pomezia era stato sfiduciato lo scorso 31 agosto. Ora farà parte del gruppo pentastellato insieme a Roberta Della Casa, Valerio Novelli già al secondo mandato e Marco Colarossi.