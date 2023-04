Achille Costacurta e il pugno al vigile: denunciato il figlio di Billy e Martina Colombari

Achille Costacurta, il figlio 18enne di Martina Colombari e dell’ex calciatore del Milan, Billy Costacurta, avrebbe dato in escandescenza in un taxi e poi avrebbe dato un pugno in faccia a un agente di Polizia locale. Una sfuriata che sarebbe costata cara al 18enne, denunciato, in stato di libertà, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre il vigile è stato trasportato in ospedale per le cure del caso per essere poi dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Il 18enne prima dà in escandescenza nel taxi poi dà un cazzotto a un vigile

Il giovanissimo, già noto per la sua partecipazione con mamma Martina a Pechino Express, nella sera di martedì 18 aprile si sarebbe reso autore di una scenata all’interno di un taxi, non si sa bene per quale motivo. Il tassista, forse in difficoltà, ha scelto di fermare la sua auto vicino a una pattuglia dei vigili urbani per chiedere aiuto. Ma neanche davanti agli agenti il ragazzo si sarebbe calmato… Anzi.

Testimoni lo avrebbero visto lanciare fuori dal finestrino alcuni oggetti e si sarebbe anche rifiutato di scendere dalla macchina, finché i vigili non hanno aperto la portiera per indurlo a scendere e in quel momento il 18enne avrebbe sferrato un cazzotto in faccia a un vigile.

La Polizia locale ha formalizzato la denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

A quel punto il giovane Achille Costacurta è stato accompagnato nell’ufficio centrale della Polizia locale per formalizzare, d’accordo con il magistrato di turno, la denuncia a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A riprendere il 18enne ci ha pensato nelle prime ore della mattina segue il più famoso papà, Billy. Mentre il vigile che ha ricevuto il pugno in pieno viso è stato accompagnato al pronto soccorso per essere sottoposto alle cure del caso.