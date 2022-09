Ambra Angiolini e la ‘frecciatina’ ad Allegri a X Factor: ‘Ho dovuto fare un anno di psicoterapia’

Durante la terza puntata di X Factor, Ambra Angiolini si è lasciata andare ad una confessione piuttosto personale. Tutto è partito quando uno dei concorrenti del talent — nel quale la donna veste i panni di giurata — ha ammesso di aver avuto una cotta per lei. Ma cosa avrà detto l’ex volto di Non è la Rai?

Leggi anche: XFactor 16, non solo Fedez: spunta il nome dell’altro nuovo giudice

X Factor: la confessione di Ambra Angiolini

‘Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è un no’. Queste le parle di Ambra durante la terza puntata della trasmissione. Una modalità decisamente gentile quella usata dalla showgirl rispetto alla ‘dichiarazione d’amore’ che il concorrente del talent show ha avanzato nei suoi confronti.

Un passato sentimentale difficile

Un passato sentimentale travagliato quello vissuto dall’Angiolini, la quale — dal canto suo — non ha mai nascosti le difficoltà che stava attraversando. La donna ha rotto con Allegri un anno fa, i due sembrano esser pronti per andare a convivere ma poi lui ci ha ripensato ed ha fatto un passo indietro.