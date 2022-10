Ballando con le Stelle, Samuel Peron è diventato papà: è nato Leonardo, l’amore con Tania Bambaci

Samuel Peron è diventato papà. La nascita del piccolo Leonardo, frutto dell’amore con Tania Bambaci, è avvenuta nel corso di queste ore. A renderlo noto è lo stesso Peron — che quest’anno vediamo al fianco di Iva Zanicchi nella trasmissione di Milly Carlucci — attraverso delle storie su Instagram.

Leggi anche: Samuel Peron, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle: età, carriera, chi è la fidanzata Tania, altezza, genitori, sposato, Instagram, figli

Samuel Peron è diventato papà: l’annuncio su Instagram

“Con tanta gioia vi comunico che questa mattina Leonardo è finalmente nato”. Queste le parole utilizzate dal noto maestro di ballo per rendere partecipi i propri fan di un momento così prezioso e speciale. Come anticipato, Peron ha reso noto il lieto evento attraverso delle storie su Instagram dove, non ha mancato giustamente di taggare la neo mamma Tania.

I messaggi di auguri

Per il momento Peron non ha postato alcuna foto del nascituro anche se, non è escluso che lo faccia, nel corso delle prossime ore o, perché no, questo pomeriggio durante l’ospitata dal ballerino nel salotto di Serena Bortone, dove senz’altro verrà ritagliato un piccolo spazio per fare gli auguri al neo papà. Non è nemmeno da escludere, inoltre, che Ballando con le Stelle domani possa aprirsi proprio con l’annuncio della paternità di Peron.