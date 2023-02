Candelora 2023, cos’è, origini e significato della festa: ecco cosa si celebra il 2 febbraio

Candelora 2023. Un famoso e rinomato proverbio nostrano recita pressapoco così: “Se c’è sole a Candelora dell’inverno sèmo fora, ma se piove o tira vento, nell’inverno sèmo dentro”. La festa si celebra proprio oggi, 2 febbraio, ed è una ricorrenza molto antica, le cui radici si perdono in una lunghissima e sconfinata tradizione, soprattutto contadina e religiosa come vedremo. La Candelora, ogni anno, cade precisamente 40 giorni dopo Natale, e la Chiesa la fa coincidere con la Presentazione di Gesù al Tempio. Ma, come spesso accade, si tratta di una tradizione ancora più antica, pagana, a cui solo successivamente si sarebbero sovrapposte le interpretazioni cristiane.

Costumi di Carnevale 2023 per adulti e bambini: tutte le idee originali

Candelora 2023, oggi 2 febbraio: cos’è

Infatti, al tempo, da un punto di vista strettamente meteorologico, dava importanti indicazioni ai lavoratori della terra sui raccolti e cosa li aspettava nelle settimane successive. Secondo tale tradizione, se il 2 febbraio – Candelora – il clima è mite e magari soleggiato, allora vuol dire infatti che la primavera è prossima a venire, dietro l’angolo. Mentre, se al contrario la giornata non è delle migliori sotto il profilo climatico, e cioè con pioggia, freddo e vento, allora ci aspetta un inverno ancora molto lungo. Come anticipato, poi, la tradizione nel corso dei secoli fu assorbita anche dalla Chiesa, che festeggia la ricorrenza benedicendo le candele.

Il significato della festa di Candelora

Il nome, insomma, come si intuisce chiaramente, fa riferimento alle candele, e proviene dall’inserimento della cultura cristiana in quella pagana. Le candele simboleggiano la luce e l’uscita dalle tenebre (l’inverno), quindi di buon auspicio per la buona stagione per intenderci. Sono, come dicevamo, esattamente 40 giorni dopo Natale ed è conosciuta anche come “Purificazione di Maria”, celebrata per la prima volta anche dall’Imperatore Giustiniano. Papa Sergio I, invece, istituì una processione penitenziale.

Quali sono i giorni della Candelora e perché il 2 febbraio

Infine, la Chiesa ha voluto legare questo numero al concetto di rinascita e rinnovamento, in vista di quella che sarà poi la Santa Pasqua. L’attesa è faticosa, ma può portare tanta pace. Oggi, per i fedeli, nelle Chiese ci saranno le benedizioni delle candele da far risplendere per tutto il periodo pre-primaverile.