Come apparecchiare la tavola di Capodanno 2023? Tutte le idee per il cenone del 31 dicembre

Capodanno è quasi arrivato e con lui anche l’ultimo grande cenone di queste feste è alle porte. Se ancora non avete deciso come decorare la tavola per la cena del 31 dicembre, ecco per voi una lista di alcune idee che lasceranno senza parole i vostri ospiti e creeranno un’atmosfera magica.

Come preparare la tavola di Capodanno

Se quest’anno il cenone di Capodanno si farà a casa vostra sicuramente avrete già deciso cosa cucinare e con quale vino accompagnare le portate. C’è un altro aspetto da non sottovalutare: l’atmosfera. Per creare una bel clima e un’aria di festa è importante che la tavola sia ben addobbata, che sia piacevole e giocosa ma non pacchiana. Se non avete deciso come apparecchiare, ecco per voi alcune idee.

Argento e oro

Un grande classico in linea anche con il Natale appena trascorso è quello di mantenersi sull’abbinamento di oro e argento, accompagnato da brillantini e dettagli laminati. Questi due elementi richiamano le luci delle feste e il clima gioioso del 25 dicembre e con questo abbinamento avrete una tavola elegante e raffinata.

Oro e nero

Un’idea che sta spopolando, forse anche grazie alla virilità della nuova serie Netflix Mercoledì, è quella di accostare l’eleganza e la luminosità dell’oro a dei dettagli neri, magari un po’ dark. Il nero non deve essere eccessivo, ma con un buon equilibrio dei due colori avrete un’atmosfera unica e un po’ misteriosa che farà incuriosire tutti i vostri ospiti.

Consigli utili e idee di tendenza

Non solo i colori, anche i dettagli sono importanti. Ricordatevi sempre che l’aspetto più importante è trasmettere ai vostri ospiti un mood, un’atmosfera che li faccia sentire a casa. Per questo, ci sono alcuni tocchi magici che sorprenderanno tutti. Ecco alcune idee.

Segnaposto fatti a mano

Un’idea carina, che farà pensare ai vostri ospiti che avete messo cura e impegno nell’apparecchiare la tavola, è quella di realizzare dei segnaposto artigianali e riutilizzabili. Potreste usare della carta riciclata, dei fogli di giornale o dei cartoncini vecchi che non usate più per realizzare dei piccoli origami per segnare i posti degli invitati. Una volta finita la cena, potranno portarlo a casa e tenerlo come ricordo.

Fiori e palloncini

L’ultimo consiglio è quello di creare un ambiente che faccia sentire ai vostri ospiti l’unicità dell’evento. Per questo è una buona idea comprare dei fiori profumati per decorare la casa e gonfiare qualche palloncino per addobbare l’ambiente in modo giocoso. Buon divertimento!