Come apparecchiare la tavola di Natale? Le idee e i colori giusti per la Vigilia e il pranzo

Natale è alle porte e siamo tutti pronti per le lunghe banchettate che ci attendono con parenti e amici. Per un momento di festa e di condivisione così speciale abbiamo elaborato un buon menù e scelto del buon vino, ma c’è un’altra cosa importante: come apparecchiare la tavola di Natale. Ecco alcune idee e i colori giusti per una bellissima tavola il 24 e il 25 dicembre.

Come creare una bella tavola natalizia

Il primo aspetto importante da tenere ben chiaro in mente è che per apparecchiare una buona tavola di Natale è importante creare l’atmosfera di festa. Portare il clima natalizio in tavola è ciò che renderà il vostro banchetto speciale. Ecco alcune idee e consigli utili, dagli accessori ai must have. Gli accessori che non possono mai mancare sono: delle candele, dei centrotavola ben fatti, magari con delle stelle di natale o con dei brillantini per creare un po’ di luce, del buon incenso per profumare l’ambiente e dei tovaglioli decorati.

Alcune idee per agghindare la tavola di Natale

Se avete già pensato al menù e al vino per i vostri ospiti, ma non sapete come decorare la tavola, non preoccupatevi. Ecco alcune idee utili per fare una bella figura con i vostri parenti e amici. Il primo consiglio è di ricreare una tavola che per colori e stile sia abbinata all’atmosfera natalizia in casa vostra. Ad esempio, se avete decorato l’albero bianco con delle palline sui toni del blu, potete riprendere un blu intenso anche per la tavola. In questo modo darà un senso di ordine e accoglienza.

I colori pastello

Un’idea che sta spopolando quest’anno è quella di decorare la tavola non tanto secondo i classici colori natalizi come rosso, blu, oro e argento, bensì secondo i colori pastello. Ecco che sulla tavola arrivano tovaglioli rosa cipria e sottobicchieri di un delicato celeste. L’aspetto positivo di questa soluzione è che i colori pastello stanno tutti bene insieme, quindi non dovrete scegliere. In più, i vostri cari rimarranno senza parole per l’originalità della vostra tavola.

Oro e Argento

Un grande classico vede l’abbinamento di oro e argento anche a tavola. Questo abbinamento risulta molto raffinato ed elegante, fa per voi se volete creare un’atmosfera galante e un po’ sofisticata. In questo caso, potrete usare la vostra argenteria e acquistare dei tovaglioli dorati oltre a tantissime decorazioni color oro che si trovano in commercio: sottobicchieri, piccole ghirlande da tavola o segnaposto d’oro con i brillantini.

Un’atmosfera orientale

Se invece preferite un’atmosfera più semplice ed ecologica, potete optare per un’atmosfera orientale in cui le protagoniste saranno delle candele profumate alle spezie e degli incensi profumati che rendono l’atmosfera magica. Accanto, un grande must have: potete imparare a realizzare dei piccoli origami con la carta con cui formare barchette e aironi e distribuirli sulla tavola. In questo modo i vostri amici rimarranno a bocca aperta.