Eros Ramazzotti smentisce la gravidanza: ‘Io e Dalila non aspettiamo nessun figlio’

Le foto scattate a Madrid a Eros Ramazzotti e la sua compagna Dalila Gelsomino che hanno dato adito a una presunta gravidanza, ha fatto intervenire immediatamente l’artista per smentire le indiscrezioni che stanno circolando. Il cantante, non ha perso tempo e ha pubblicato una storia su Instagram nella quale specifica: ‘Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità’.

Il cantante ha smentito una gravidanza della sua compagna

L’idea che Eros possa tornare a diventare papà è stata prontamente smentita dal cantante, forse anche un po’ piccato dalla diffusione della notizia, specificando: ‘Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente)’. E si rivolge ai suoi fan e alle persone in genere per sottolineare: ‘Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli venga propinata. Non aspetto nessun 4° figlio’. Non ha perso tempo l’artista, che subito dopo aver appreso la news (fake a questo punto) è voluto intervenire per smentire.

La storia d’amore tra Eros e Dalila va a gonfie vele, ma non ci sono bambini in arrivo

La storia d’amore con Dalila Gelsomino è stata resa nota dall’artista solo di recente. Solo il mese scorso il cantante si è fatto immortalare in una foto che lo ritrae insieme alla nuova compagna. La coppia è affiata e sta vivendo sicuramente un momento felice. Lei lo segue in tour, per stare insieme, per condividere anche questo aspetto della vita di Eros. Al momento non sembra proprio ci sia l’intenzione di mettere in cantiere un altro figlio, il quarto per Eros, ma probabilmente c’è solo la volontà di vivere serenamente la relazione. E forse anche la decisione di rendere pubblica la loro storia nasce dalla volontà di non farsi riconcorrere dal gossip, ma dal desiderio di viverla serenamente senza essere rincorsi dai paparazzi.