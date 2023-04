Giovedì santo è festivo o si lavora il 6 aprile 2023?

Tanti lavoratori si chiedono se in questi giorni di festività, ormai alle porte. Pasqua sta per arrivare e le scuole da domani sono chiuse quasi in tutte le regioni d’Italia. Gli studenti, dopo una lunga attesa, possono godere di una settimana di riposo che consentirà loro di festeggiare la ricorrenza, ma soprattutto di staccare dagli impegni scolastici. Ma cosa succede per i lavoratori? Giovedì Santo è festa?

Giovedì Santo è festa per i lavoratori?

Domani, 6 aprile, è la giornata di Giovedì Santo, il giovedì che precede la festività della Pasqua e che ricorda l’istituzione delle dell’Eucarestia e del mistero ordinato, ma anche la consegna ai discepoli del comandamento dell’amore. Per questo motivo viene ricordata come la Giornata sacerdotale. Nonostante si tratti di una ricorrenza cristiana, non rappresenta una giornata di festività dal lavoro. Domani, infatti, è un giorno lavorativo come qualunque altro.

Quali sono i giorni festivi a Pasqua

Gli unici giorni riconosciuti come festivi saranno, infatti, Pasqua che come di consueto capita di domenica, quest’anno il 9 aprile e il giorno seguente, Pasquetta. Quest’ultima conosciuta anche ‘Lunedì dell’Angelo’ celebra l’Angelo cherubino che annuncia davanti al sepolcro la Resurrezione di Dio. Si tratta di una festività che è arrivata ad arricchire il lungo elenco delle feste nel Dopoguerra.

Le prossime feste nelle quali i lavoratori potranno sospendere le attività

I lavoratori dovranno accontentarsi di staccare la spina solo nel giorno di Pasquetta e aspettare, solo qualche giorno, prima del prossimo appuntamento con la Festa della Liberazione, previsto martedì 25 aprile, programmando magari un lungo ponte. Subito dopo, invece, ci sarà un ponte ‘naturale’, perché la Festa dei lavoratori del 1 maggio quest’anno cade di lunedì e proprio come Pasqua permette ai lavoratori due giorni in sequenza lontani dalle proprie occupazioni lavorative. A stretto giro, quindi, i lavoratori possono contare su queste festività che consentiranno loro di sospendere le attività: Pasquetta, la Liberazione e la Festa dei lavoratori.