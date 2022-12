Guadagnare guardando i film di Natale si può: in palio 1.000 euro, ecco come candidarsi

Guadagnare a Natale, magari vedendo un bel film. No, non è uno scherzo o una fake news. Partiamo dal presupposto che in questo clima di festa fatto di banchetti, buon vino e visite in famiglia, non possono mancare dei momenti di relax. Se il vostro modo preferito per rilassarvi è mettervi sul divano con un bel film, magari a tema, ecco come candidarvi per guadagnare 1.000 euro solo guardando film di Natale sul vostro divano.

Lo studio di EduBirdie

Il progetto nasce da EduBirdie, una piattaforma professionale a cui partecipano decine di studiosi, professionisti e scienziati, i quali hanno deciso di creare un vero e proprio esperimento sociale. L’azienda ha quindi messo online il bando per candidarsi ed è alla ricerca di 25 persone che dovranno vivere per due settimane come se fosse sempre il giorno di Natale: dovranno guardare film natalizi, ricevere regali di Natale a casa e mangiare cibo goloso tutti i giorni. L’azienda si occuperà di far recapitare direttamente a casa i regali e il buon cibo ogni giorno dell’esperimento.

L’obiettivo dell’esperimento

L’obiettivo di questo esperimento sociale consiste in alcuni studi che gli scienziati elaboreranno al termine delle due settimane, in cui ci sarà una raccolta di dati sull’umore, lo stress e lo spirito natalizio dei partecipanti. Alla fine delle due settimane come si sentiranno? Vorranno ancora ascoltare Jingle Bells oppure no? Queste sono alcune domande previste dagli esperti. “Cerchiamo i veri fanatici dell’atmosfera natalizia. Il nostro team crede che il Natale sia un momento di ricarica e relax, un’opportunità per entrare nel nuovo anno con rinnovato vigore. Christmas Moodcatchers è il nostro modo per mantenere acceso quel piccolo fuoco di motivazione natalizia”, ha dichiarato uno dei responsabili del progetto.

Come candidarsi e requisiti necessari

Oggi è l’ultimo giorno per candidarsi, quindi affrettatevi! Ci sono 25 posti, ogni persona riceverà un compenso di 1.000 euro più la copertura di tutti i costi extra (cibo, regali). Le figure ricercate sono nominate “Moodcatcher” e dovranno elaborare una relazione di 100 parole in seguito ad ogni attività. E’ necessario avere più di 21 anni ed essere residenti negli Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Canada, Singapore, Giappone e Messico. Per candidarsi è sufficiente andare sulla piattaforma EduBirdie e scaricare il bando.