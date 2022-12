Film stasera in Tv: cosa vedere la Vigilia di Natale (anche in streaming), la programmazione completa

Stasera in tv ricca offerta di programmi e film da vedere in famiglia oggi 24 dicembre 2022. Per la Vigilia di Natale, come ogni anno, i palinsesti televisivi propongono un’ampia scelta in termini di programmazione davvero per tutti i gusti. Immancabile, come ormai la tradizione televisiva vuole, il film cult Una poltrona per due che tornerà come sempre su Italia 1. Anche gli altri canali proporranno programmi a tema Natalizio (e non potrebbe essere altrimenti) per allietare la sera della Vigilia: in prima tv segnaliamo su Rai 2 ad esempio Non ti presento i miei oppure lo spettacolo del circo di Montecarlo su Rai 3. Su Canale 5 spazio invece al concerto de Il Volo a Gerusalemme.

Cosa vedere stasera in tv sabato 24 dicembre 2022, la programmazione completa per la Vigilia di Natale

Ma ovviamente queste sono solo alcune delle proposte. Del resto anche on demand per chi è abbonato alle piattaforme Netflix, Sky, Prime Video (lanciato lo speciale LOL di Natale) o Disney Plus la scelta di certo non manca. Ad ogni modo ecco 24, giorno della Vigilia di Natale, in prima serata:

Io sono Babbo Natale (film) – Rai 1

Non ti presento i miei (film) – Rai 2

Il meglio del Festival del Circo di Montecarlo (spettacolo) – Rai 3

Mr. & Mrs. Smith (film) – Rai 4

Il Volo – Natale a Gerusalemme (show) – Canale 5

Una poltrona per 2 (film) – Italia 1

Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’Anello (film) – Canale 20

Vacanze romane (film) – Rete 4

Un Natale regale (film) – Tv8

Uccelli di rovo (miniserie) – Warner Tv canale 37

Joyeux Noel, una verità dimenticata dalla storia (film) – Rai movie Canale 24

Matrimonio a Parigi (film) – Cine34

Contact (film) – Iris

Tremors (film) – Italia 2

Christmas Encore (film) – La5

Freddie Mercury – L’immortale (documentario) – Nove

Creed II (film) – Cielo

Una giornata particolare (rubrica) – La7

Camionisti in trattoria (docureality) – Food Network

Il castello delle cerimonie (docureality) – Real Time

Quali sono i film e i cartoni di Natale 2022 da vedere in tv: orario e canali

Film su Sky stasera

Vediamo adesso i film in onda stasera su Sky. Ben nove i canali di Sky Cinema con altrettante proposte dalle commedie, passando per gli action movie fino ai classici di Natale:

Troppo Cattivi – Sky Cinema 1

Sliding Doors – Sky Cinema 2

Il primo Natale – Sky Cinema Christmas

Sky Cinema Harry Potter – Harry Potter e la Camera dei Segreti

Cinema Action – Top Gun

Sky Cinema suspense – Tempo Limite

Cinema romance – La cena perfetta

Sky Cinema drama – Illusioni perdute

Comedy – Mia moglie per finta

Cosa vedere in tv e in streaming a Natale e durante le Feste

Su www.ilcorrieredellacitta.com trovate inoltre tante altre guide in merito ai consigli su cosa guardare durante le Festività Natalizie. In questo articolo trovate le proposte in tv e al cinema su cosa vedere sui canali Rai, Mediaset, Netflix e con i bambini a Natale. Oppure la guida alla programmazione tv per Capodanno, o quella per Santo Stefano.

Quali sono i film di Natale su Sky? La programmazione completa e cosa vedere