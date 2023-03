Immagini Festa del Papà da inviare il 19 marzo 2023: i messaggi di auguri

La Festa del Papà è proprio dietro l’angolo. Ognuno di noi, poi, ha il suo: il pantofolaio, lo sportivo, il tifoso sfegatato, l’amante dei videogiochi, l’imprenditore tutto lavoro etc. etc. Insomma, ce ne sono di diverse tipologie, ma per la giornata del 19 marzo 2023, ecco che tutti quanti avranno diritto a sentirsi speciali, dal momento che è la giornata ad essi dedicata! Se non avete idee per fare degli auguri speciali, con frasi ad effetto o immagini da inviare magari anche tramite WhatsApp, non scoraggiatevi: ecco un paio di tips direttamente dalla nostra redazione, continuate a leggere!

Festa del Papà, qualche curiosità sulla ricorrenza

Ma prima di svelarvi i nostri consigli redazionali per poter fare i vostri migliori auguri in occasione della Festa del Papà prevista per la giornata del 19 marzo 2023, un paio di curiosità importanti sulla ricorrenza. Pronti? Eccole di seguito:

La prima è abbastanza rinomata, ma comunque vale la pena ricordarla: la data del 19 marzo, in cui viene festeggiato il papà, non è casuale, in quanto è quella scelta nei paesi di tradizione cattolica, come la Spagna e la nostra Italia, per la sua associazione con la festa di San Giuseppe, ma non in tutti i Paesi del mondo è così;

Nella nostra amata Italia, il Paese della buona cucina, ovviamente non possono mancare i dolci tipici e tradizionali. Solamente per fare un esempio su tutti, a Napoli si preparano le “zeppole di San Giuseppe”, fantastiche e assolutamente da provare;

In Russia, invece, cambia anche la data! La Festa del Papà, infatti, viene festeggiata e commemorata nel giorno del 23 febbraio, conosciuta anche come la Festa del ”difensore della nazione”, soprattutto per il contributo che i padri-soldato di molti cittadini hanno dato durante la Grande Guerra;

Da notare anche la tradizione nella Corea del Sud: qui la Festa si celebra l’8 marzo, e la tradizione è quella di regalare un fiore: il garofano, proprio come si fa con le mamme durante la loro festa.

Le migliori frasi da inviare per la Festa del Papà il 19 marzo

Ma, ora, veniamo al nostro punto. Se siete a corto di idee per le immagini e gli auguri da inviare per la Festa del Papà, non vi resta che continuare a leggere, per scoprire le nostre proposte di seguito:

Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu, papà, sei importante nella mia vita, ma sono comunque contenta che ci sia

La Festa del papà è una giornata speciale, un momento in cui regalare abbracci all’uomo più importante della nostra vita

Il 19 marzo è la tua giornata, Papà, ma spero che tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno

Sei dolce come un bignè di San Giuseppe, sei unico come questo mese di marzo che è imprevedibile, pazzerello, ma che annuncia la Primavera

Il giorno più speciale dell’anno? Quello della Festa del papà, perché è unico… proprio come te!

Papà, sono contenta che ci sia questo giorno per festeggiarti e per quel che mi riguarda meriti un pensiero unico sempre

Papà fa rima con affetto e coccole e tu non me le hai mai fatte mancare!

Il 19 marzo è la giornata di tutti i papà, ma anche di noi figli che possiamo finalmente festeggiarvi!

Le migliori immagini per celebrare i papà di tutto il mondo

Passiamo ora ad alcune immagini che potrete facilmente allegare ai vostri auguri, prendendole e scaricandole direttamente da qui: