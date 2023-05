Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati? Lei: ‘È pesante’

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono spesso sotto i riflettori a causa di presunte o reali crisi di coppia. Proprio di recente ne sarebbe scoppiata un’latra e stavolta JLo si sarebbe lasciata andare, in un’intervista, a dichiarazioni piuttosto audaci nei confronti del maritino: ‘è pesante’ avrebbe detto tra le altre cose la pop star. Ma da cosa nascerebbero i dissapori tra i due?

Le critiche di Affleck sul modo di vestire della moglie

Sembrerebbe che Affleck avrebbe da ridire sul modo in cui la cantante si veste e che sarebbe un uomo piuttosto ‘prepotente’, almeno secondo le dichiarazioni rilasciate da JLo che, in un’intervista rilasciata per presentare il suo ultimo film, The Mother, avrebbe detto: “Non è un uomo facile, ha sempre da ridire su che cosa mi metto, quando sono scollata mi chiede dov’è il resto della camicetta… e poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante”.

I tabloid sottolineano che si tratta di una crisi di coppia

Che si sia trattato solo dello sfogo di un momento da parte dell’artista, non è dato sapere, perché i tabloid hanno puntato tutti sulla crisi di coppia. Una coppia che, a parte la fama, è come tutte le altre, con alti e bassi che possono anche prevedere incomprensioni. Ben e Jennifer, però avrebbero già avuto altre situazioni nelle quali si sono dimostrati in disaccordo. È stato, in particolare alla serata dei Grammy, quando Trevor Noah si è seduto vicino alla coppia per pronunciare il suo monologo, che un’espressione annoiata di Affleck – oltretutto divenuta virale sui social – ha indotto la sua dolce metà a riprenderlo.

I Bennifer sono realmente in crisi?

Che si tratti di episodi sporadici nei quali i due manifestano divergenze di idee o che invece sia effettivamente il segnale che qualcosa tra due si sia rotto, potranno dirlo solo i diretti interessati che, però, preferiscono tacere. Al momento possiamo solo dice che JLo ha confessato che il marito sa essere ‘molto pesante’.