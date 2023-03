Ben Affleck a Che tempo che fa: chi è, età, carriera, film, oggi, figli, chi è la moglie, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova puntata di “Che tempo che fa” con la conduzione di Fabio Fazio. La puntata di oggi sarà molto speciale perché arriveranno in studio degli ospiti inediti, fra questi anche il famosissimo attore Ben Affleck. Rilascerà una toccante intervista in cui parlerà a cuore aperto di sé, della sua famiglia e della carriera. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Ben Affleck?

Ben Aflleck, all’anagrafe Benjamin GézaAffleck-Boldt nasce in California, nasce a Berkeley il 15 agosto del 1972 sotto il segno del toro. Ad oggi ha 50 anni ed è uno degli attori più amati a livello internazionale. L’infanzia non è delle più semplici: si trasferisce numerose volte con la famiglia, fino a quando i suoi genitori divorziano mentre lui ha solo 15 anni. Si concentra sulle sue amicizie e con il suo migliore amico Matt Damon, coltiva la passione per la regia e il cinema. Inizialmente non si dedica a questa carriera, ma dopo l’high school si trasferisce a Los Angeles e si laurea in Politiche Mediorientali. Tuttavia, in adolescenza inizia ad essere chiamato per alcuni spot pubblicitari in tv. Nel 1992 entra nel cast di “Scuola d’onore” e l’anno dopo in “Against The Grain”.

Carriera e film dell’attore

L’esordio avviene nel 1995 e la sua carriera decolla in pochissimo tempo. Nel 1995 recita in “Generazione X” e il regista Kevin Smith s’innamora delle sue doti attorniati, tanto da sceglierlo come protagonista per “In cerca di Amy” e “Vivere fino in fondo”. Lavora anche in “Will Hunting-Il genio ribelle”, film che si aggiudica un oscar e un Golden globe. Si dedica anche alla carriera da regista con “Gone by gone”, “The Town” e “Argo”, con cui vince l’Oscar per miglior film. Segna la storia del cinema statunitense con il ruolo di protagonista in moltissimi film acclamati dalla critica, tra cui:

Armageddon

Shakespeare in love

Pearl Harbour

Daredevil

Amore estremo – Tough Love, con Jennifer Lopez

Hollywoodland

Batman vs Superman: Dawn of Justice

Suicide Squad

Vita privata: moglie e figli

La sua vita amorosa è stata molto turbolenta e segnata soprattutto da Jennifer Lopez: i due si sono fidanzati e lasciati moltissimi volte nel corso degli anni. Si conoscono per la prima volta nel 2002 e stanno insieme per due anni, ma poi si lasciano. Dopo qualche mese, con grande scalpore, Ben si sposa con jennifer Garner e fanno tre figli: Violet Anne (2005), Seraphina Rose Elisabeth (2009) e Samuel (2012). Sembrano innamoratissimi, ma nel 2017 divorziano. Nel 2021 Ben e Jennifer Lopez s’innamorano di nuovo e a luglio del 2022 si sposano a Las Vegas.

Foto e Instagram dell’attore

Ben Affleck aveva un profilo Instagram seguitissimo da milioni di persone, ma da qualche tempo ha deciso di cancellarlo per prendersi una pausa dai social. Decisione presa anche a causa di tutte le critiche dovute al suo matrimonio con Jennifer Lopez. Tuttavia, rimane un attore molto amato e ci sono decine di fanpage che lo ritraggono con i suoi figli e in compagnia della sua dolce metà ritrovata dopo tanti anni.