Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli stanno insieme? Ecco la verità

Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli stanno insieme? L’indiscrezione sta circolando nel giro di queste ore ma c’è qualcosa che non torna. Infatti, il giovane attore è sentimentalmente legato a Matilda De Angelis e la loro relazione sembra procedere nel migliore dei modi. Cosa sarà successo allora? Cerchiamo, dunque,di fare chiarezza sulla vicenda.

L’indiscrezione e la verità

Nel corso di queste ore i fan dell’attore si sono allarmati per via di alcuni scatti comparsi sul settimanale Chi che mostrano Pietro sposare Benedetta Porcaroli. Niente paura, Pietro Castellitto e Matilde De Angelis non si sono lasciati. Le immagini che ritraggono il giovane attore assieme a Benedetta Porcaroli sono una mera finzione cinematografica! L’attore è infatti coinvolto in un progetto che lo vede protagonista nelle vesti sia di attore sia di regista. Facendo un piccolo ma necessario passo indietro, come anticipato, Pietro Castellitto è sentimentalmente legato a Matilde De Angelis.

La storia con Matilde

La coppia non si nasconde più, ha ufficializzato l’unione la scorsa estate ed ora si gode la relazione senza remore. Tra di loro, infatti, le cose sembrano andare a gonfie vele, nel miglio dei modi. Emblematica a riguardo la loro comparsa, solo qualche settimana fa, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma dove hanno presentato il film “Rapiniamo il Duce”.