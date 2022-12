Quali sono le migliori bottiglie di vino da regalare a Natale 2022? La lista completa

Le feste più belle e calorose dell’anno sono in arrivo, ecco la lista completa delle migliori bottiglie di vino da regalare a Natale o da comprare per fare bella figura durante il grande brindisi di Capodanno. Siamo tutti coinvolti nei preparativi e nell’acquisto dei regali di Natale, ecco alcune idee per un regalo elegante e raffinato sempre gradito: un buon vino.

La top ten dei migliori vini del periodo

Non tutti siamo esperti di vini, liquori ed alcolici in generale, ecco perché abbiamo elaborato per voi una guida utile per sorprendere anche i palati più raffinati ed esperti:

Nino Negri Vigneto Fracia

V8+ Toni

Magnum Amarone Riserva Sergio Zenato 2017

Pasqua Hey French

Rotari Alpe Regis Extra Brut

Duca di Salaparuta Nero d’Avola Duca Enrico

Cesarini Sforza Aquila Reale Trentodoc

Foss Marai Strada di Guia 2019

Nicolucci Predappio di Predappio

Masottina R.D.O. Ponente 2022 Brut.

Se sceglierete di regalare uno di questi vini andrete sul sicuro, perché sono uno più buono dell’altro e vi faranno fare un’ottima figura con amici e parenti, che non potranno credere al loro palato.

Caratteristiche dei 3 migliori vini per Natale

Dopo la prima selezione dei dieci migliori vini, arriviamo ai primi tre in classifica e vediamo quali sono le loro caratteristiche. Iniziamo dal terzo classificato: il Magnum Amarone Riserva Sergio Zenato 2017, è il prodotto d’eccellenza della Valpolicella. Raccoglie in sé tutto il sapore tipico della sua terra ed è selezionato, tra quelli prodotti, soltanto nelle annate migliori, questo lo rende un vino davvero esclusivo. Al secondo posto c’è il V8+ Toni, questa bottiglia vi farà fare una bellissima figura: la sua particolarità è l’eleganza, che vediamo nel design della bottiglia rifinita con inserti in oro. Questo vino dolce e deciso può accompagnare apertitivi o cene eleganti, si abbina perfettamente al mood e ai colori del natale.

Il miglior vino in assoluto

Al primo posto abbiamo l’eccellente Nino Negri Vigneto Fracia, uno dei miglior prodotti della Valtellina, ottenuto esclusivamente da uve di chiavennasca, è un vino dal sapore eccellente e sofisticato. Una caratteristica che lo rende ancor più irresistibile è il prezzo che si aggira intorno ai 35 euro. Certo, non è economico come alcuni vini del supermercato, ma il prezzo è in una fascia media per il vino che è stato giudicato il migliore del periodo. Il prezzo del secondo classificato, invece, è di quasi 200 euro. Adesso sapete tutto ciò che serve per un grande brindisi con amici e parenti!