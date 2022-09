Samira Lui: chi è, età, carriera, genitori, altezza, fidanzato, Instagram, Tale e Quale Show 2022

Torna, dopo la consueta pausa, il programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, con tante novità e un cast spettacolare, tutto da scoprire. Tra i personaggi di riferimento ci sarà anche lei, la bellissima Samira Lui. Conosciamo meglio il suo profilo per non farci cogliere impreparati.

La biografia di Samira Lui: origini, genitori

Samira Lui è nata a Udine, in Friuli Venezia Giulia. Il suo è un mix familiare perché la mamma è italiana mentre il papà proviene dal Senegal, tratti che si ritrovano anche nel bel viso di Samira. La giovane professoressa de l’Eredità è una modella italiana di comprovato successo mediatico.

Miss Italia 2017

In molti la ricordano, tra le altre cose, perché è stata la terza classificata a Miss Italia 2017. Durante la premiazione non mancarono le ‘polemiche’. Samira, infatti, in quella occasione disse di essersi sentita discriminata da Francesco Facchinetti che la indicò come “la ragazza proveniente dal Senegal”.

Ha lavorato come hostess in molte fiere importanti e manifestazioni. Oltre al cinema, lo spettacolo e la televisione Samira ha anche la passione per il canto. La ritroveremo, come anticipato, nella prossima edizione autunnale del Tale e Quale Show previsto per fine settembre.

Vita privata, fidanzato

Non sappiamo ancora molto della vita privata di Samira, è una ragazza molto riservata. Nel suo profilo social però non appaiono foto con ragazzi ma la foto di un cuore con su scritto “Amore” nello specchio del bagno sembra far pensare che la ragazza sia fidanzata. Tuttavia, l’identità della sua fiamma è ben nota ormai: si tratta di Luigi Punzo, un luxury concierge.

Fidanzati e modelli

Il concierge è una figura professionale molto importante che, all’interno di un hotel, assolve diversi incarichi: quello di accogliere e relazionarsi con gli ospiti, vigilare sulla loro sicurezza e sul loro benessere, nonché sulla vigilanza anche dei loro beni all’interno della struttura, assicurare l’ordine e la pulizia. Ma non finisce qui. Luigi Punzo posa anche come modello e con Samira Lui ha collaborato ad un servizio fotografico sul mondo del wedding.

Samira Lui: Instagram

