San Valentino 2023 a Roma: dove andare a cena il 14 febbraio e cosa fare

Come per ogni ricorrenza, anche in occasione della festa di San Valentino, Roma si ‘veste’ per l’occasione, in bella mostra una serie di elementi che non danno adito a dubbi: cuori, fiori e addobbi a tema nelle vetrine dei negozi, oltre a una serie di eventi e, ovviamente, anche i ristoranti si sono organizzati con un menu specifico e speciale.

Vasta la scelta dei ristoranti

Le offerte messe a disposizioni dalla Capitale per gli innamorati sono variegate, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Una delle location più suggestive nelle quali festeggiare San Valentino è il locale situato in via dei Bastioni, tra Borgo Pio e Prati: il Ristorante Terrazza Les Etoiles dell’Hotel Atlante Star che propone un aperitivo e una cena pensati per l’occasione. Le coppie potranno pertanto godere di una vista incantevole su Roma e in particolare su San Pietro con un menu speciale studiato per la ricorrenza.

Rovente Osteria con Brace offre un menù a base di carne, ma anche un cocktail Cupido per concedersi un brindisi prima di degustare i piatti realizzati dallo chef Diego Beretta: Tris di cannoli, Nigiri di Veja, Mini bun, quadrotto di pasta fresca all’uovo con ripieno di ragout alla genovese, spuma di bufala, manzo all’olio e tanto altro.

Con un menù a sei portate gli innamorati potranno anche optare per il Ristorante Idylio nel Pantheon Iconic Rome Hotel su via di Santa Chiara a Roma, dove lo chef Francesco Apreda offrirà alle coppiette un menù da leccarsi i baffi. I clienti potranno scegliere tra un risotto all’astice, bavette di manzo alla brace con salsa di ostriche e anice nero, seppia e quaglia, tartufi di mare e tartufo nero.

Passeggiate romantiche: dove andare

Per quanti, invece, volessero solo farsi cullare dal tramonto romano e passeggiare tra luoghi suggestivi della città allora potranno scegliere tra il Giardino degli Aranci, il Pincio, il Gianicolo, ma anche Fontana di Trevi e la scalinata degli innamorati e, perché no, il Lungotevere.