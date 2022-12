Supermercati e centri commerciali aperti o chiusi a Natale e Santo Stefano? Orari e info utili

Dopo due anni caratterizzati dalle limitazioni dovute alla pandemia da Covid 19, quello attuale è il primo Natale nel quale la situazione sembra ormai tornata alla ‘normalità’, almeno in tema di festeggiamenti. Non sono, infatti, previste per quest’anno restrizioni che impediscono agli italiani di vivere le festività in libertà, seppure gli esperti continuano a fare appello al buon senso al fine di tenere al sicuro le persone fragili: bambini, anziani e persone con patologie.

Quali negozi saranno aperti il 25 e 26 dicembre

In particolare la giornata di Natale e quella di Santo Stefano sono festività estremamente sentite e per questo motivo i negozi saranno per la maggior parte chiusi. Qualche supermercato per andare incontro alle esigenze degli utenti potrebbero rispettare un orario di apertura ridotto. Si tratterà, comunque, di un evento del tutto eccezionale, ma andiamo a vedere quali sono i punti vendita che saranno aperti domani e dopo domani.

Per Natale Conad, Coop, Carrefour Market, Pam, Sigma saranno aperti, probabilmente solo la mattina per consentire ai più sbadati di fare acquisti per il pranzo di Natale anche all’ultimo momento. Diverso quanto previsto per il 26 dicembre quando saranno aperti quasi tutti i supermercati.

Outlet e centri commerciali chiusi

Centri commerciali, negozi di tecnologia e di abbigliamento avranno le serrande abbassate. Outlet chiusi sin dal pomeriggio alle 18 del 24 dicembre e per l’intera giornata di domani. Saranno quindi chiusi anche Ikea, Leroy Merlin e Decathlon che torneranno operativi nella giornata seguente, Santo Stefano.

Da un sondaggio effettuato da Confcommercio- imprese, il 70% degli italiani prediligerà prodotti enogastronomici in regalo. La crisi economica ha indotto a una scelta di utilità anche nel comprare regali da mettere sotto l’albero di Natale, tenendo conto che il 27% degli italiani ha evidenziato che quest’anno proprio a causa delle restrizioni economiche esistenti non farà regali.